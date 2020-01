A Fidesz-KDNP győri polgármesterjelöltjének sajtótájékoztatója

2020. január 3. 15:23

Dézsi Csaba András, a Fidesz-KDNP győri polgármesterjelöltje.

A várospolitikus sajtótájékoztatót tart Győrben 2020. január 3-án. MTI/Krizsán Csaba

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjének programjában a fásítás és az egészségügyi ellátás javítása is szerepel.



Megjelent Dr. Dézsi Csaba András győri programja pénteken. A Fidesz-KDNP győri polgármesterjelöltje a Facebook-oldalán tette közzé a húszpontos programot.

A program szerint a Fidesz-KDNP közgyűlési többsége garanciát jelent arra, hogy minden városrész tovább fejlődhessen Győrben. „A legfontosabb az, hogy az itt élőkkel közösen erősítsük és fejlesszük tovább Győrt” – áll a programban.

A húszpontos tervben szerepel a lakossággal történő folyamatos egyeztetés, a tömegközlekedés színvonalának emelése, a betegellátás korszerűsítése, és egy új mentőállomás létrehozása is.

A Modern Városok program keretében új élményfürdő is épülne Győrben, de felépítenének egy új hidat is a Mosoni-Dunán. Növelnék a zöldfelületek számát a kisalföldi városban, megújítanák a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, és tovább erősítenék a város közbiztonságát is.

Győrben január 26-án tartanak időközi önkormányzati választást, mivel a szexbotrányba keveredett előző polgármester, Borkai Zsolt az október 13-i önkormányzati választás után lemondott a tisztségéről - írja a mandiner.hu.

MTI; mandiner.hu