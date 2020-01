Az osztrák Zöldek elnöksége megszavazta a néppárti-zöld kormánykoalíciót

2020. január 3. 22:37

Az osztrák Zöldek országos elnöksége egyhangúlag megszavazta a néppárti-zöld kormánykoalíció létrehozását a testület Salzburgban tartott ülésén - jelentette be péntek este Werner Kogler pártelnök.

Werner Kogler - kurier.at

Ha létrejön a "fekete-zöld" kormánykoalíció, Ausztria történetében először alakítanak szövetségi kormányt a konzervatívok a zöldekkel.

A Zöldek országos elnöksége javasolni fogja a párt országos kongresszusának, hogy szombati ülésén fogadja el az Osztrák Néppárttal (ÖVP) kötendő koalíciós megállapodást, és szavazzon igennel a kormánytagok személyéről is - szögezte le Werner Kogler. A pártelnök hozzátette, "reménnyel tölti el", hogy csütörtökön a Zöldek parlamenti frakciója is egyhangúlag támogatta a koalíció létrejöttét. Kogler ismét hangsúlyozta: nemcsak az Ausztria iránt érzett felelősség vezérli, mert az ÖVP-Zöldek kormánykoalíciónak egész Európa szempontjából jelentősége van.



A Zöldeknél hagyomány, hogy a fontosabb kérdésekben csak a pártkongresszus megkérdezése után hoznak végleges döntést. Sebastian Kurz, az ÖVP listavezetője, volt kancellár szerdán jelentette be, hogy pártja megállapodott a Zöldekkel a kormányalakításról.



Kurz és Kogler csütörtökön bemutatta a 300 oldalas kormányprogramot. Az új kormánynak várhatóan tíz néppárti és három, a Zöldek által delegálandó minisztere lesz.

MTI