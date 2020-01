Klímavészhelyzet - Karácsony Gergely kioktatta az államfőt

2020. január 5. 14:31

Karácsony Gergely: nem retorikai fogás a klímavészhelyzet kihirdetése Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem retorikai fogás volt a klímavészhelyzet kihirdetése Budapesten, ugyanis a klímaszempontok elsőbbséget élveznek az új városvezetés tervezési, fejlesztési és üzemeltetési döntéseinél.

A főpolgármester vasárnap közösségi oldalán reagált Áder János köztársasági elnök szavaira, aki a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a főváros új ellenzéki vezetése által kihirdetett klímavészhelyzetről szólva azt mondta, önmagában deklarálni, hogy klímavészhelyzet van, nem több, mint politikai retorikai fogás. A köztársasági elnök az interjúban arról is beszélt: amikor vészhelyzet van - például most Ausztráliában a pusztító bozóttüzek miatt -, evakuálják az embereket, és rendkívüli intézkedéseket kell bevezetni, ám Budapesten ilyen nem történt, az új budapesti városvezetés arról döntött, hogy majd elkészül két tanulmány, amelyekben megvizsgálják annak a lehetőségét, a vészhelyzet idején és a vészhelyzetet követően mit is kell majd tenni.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon közzétett bejegyzésében a köztársasági elnök szavaira reagálva hangsúlyozta: nem retorikai fogás volt a klímavészhelyzet kihirdetése Budapesten, és furcsának tartja a - mint fogalmazott - "magát a zöld ügyek élharcosaként láttatni igyekvő államfő" megközelítését.

Hozzátette: jelenleg több mint 1250 szervezet - kormányok, városok, egyetemek, civil szervezetek és például az Európai Parlament - hirdetett klímavészhelyzetet, ezek a döntések pedig már több mint 800 millió embert érintenek a világban.

"Büszke vagyok arra, hogy sok év semmittevés után Budapest is beállt végre a sorba az új Fővárosi Közgyűlés döntése alapján" - írta, megjegyezve, a klímaváltozás súlyosan érinti a nagyvárosokat, köztük Budapestet is.

Karácsony Gergely szerint nagy hiba bagatellizálni az ügyet, "amikor a fővárosi önkormányzat a klímavészhelyzet kihirdetésével nyíltan deklarálja elkötelezettségét a klímavédelem iránt, ami egyaránt jelenti a kibocsátás csökkentését (mitigáció) és az emberek és ökoszisztémák maximális védelmét a klímahatásokkal szemben (adaptáció)".

Hozzátette: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új városvezetés tervezési, fejlesztési és üzemeltetési döntéseinél a klímaszempontok prioritást élveznek.

"Nincs bal- és jobboldali klímaválság, ebben egyetértek Áder Jánossal, itt nincs különbség. Felelősség és felelőtlenség, továbbá tájékozottság és tájékozatlanság tekintetében azonban van" - írta a főpolgármester.

MTI