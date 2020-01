Kilőtt az olajár, drágult az arany, az ezüst és a palládium is

2020. január 6. 12:25

A közel-keleti feszültség éleződésére május vége óta legmagasabb szintre emelkedett az olajár, 7 éves csúcson volt az aranyár és történelmi rekordon a palládium jegyzése. Hétfő délelőtt 10 óra körül az északi-tengeri Brent olajfajta márciusi jegyzése 1,51 dollár (2,20 százalék) emelkedéssel, 70,11 dolláron állt, ilyen drága utoljára tavaly május végén volt.

Piaci elemzők szerint a közel-keleti térség biztonságos olajexportját veszélyeztetheti, ha tovább nő a feszültség Washington és Teherán között, illetve ha Irán oldalán Irak is az Egyesült Államok ellen fordul. A kockázatkerülő befektetők vásárlásai hétfőn délelőtt felhajtották az arany árát, aminek az azonnali jegyzése 2013 április óta legmagasabb szinten, 1579,72 dolláron is állt a kereskedés korai szakaszában. 10 óra körül valamivel alacsonyabb szinten, 1578,75 dolláron jegyezték unciánként, ami így is 1,70 százalék (26,35 dollár) emelkedés a pénteki zárószintjéhez képest. Az ezüst ára hétfő délelőtt 1,7 százalékkal, 18,33 dollárra emelkedett. A palládium ára hétfőn kezdetben történelmi csúcsra, unciánként 2020,41 dollárra emelkedett, majd 10 óra körül 2018,62 dolláron jegyezték.

MTI