Az osztrák államfő beiktatta az új kormányt

2020. január 7. 12:18

Az osztrákok azt várják, hogy olyan kormányuk legyen, amely nyugodtan és lelkiismeretesen tevékenykedik az országért - mondta Alexander Van der Bellen államfő kedden a Hofburgban, mielőtt beiktatta volna hivatalukba az új kormány tagjait.

Sebastian Kurz és Alexander Van der Bellen - kurier.at

Az államfő arra intette az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek által alkotott kormánykoalíció tagjait, hogy bánjanak óvatosan a hatalommal, az ugyanis "csupán eszköz arra, hogy szolgálják a hazájukat". Van der Bellen arról is beszélt: a kormány tagjaitól azt várja, hogy keressék a párbeszédet más pártokkal is. Elmondta: olyan kormányt szeretne, amely "a legjobbat akarja" Ausztria számára. Úgy fogalmazott: nagy várakozás előzi meg a hivatalba lépő új kormányt, a választók bizalmát ugyanakkor újra és újra el kell nyerni.

Van der Bellen felmentette hivatalából a Brigitte Bierlein vezette ügyvezető kormány tagjait, majd beiktatta az új kormánytagokat, Sebastian Kurz kancellárt, Werner Kögler alkancellárt, aki a sport- és közszolgálati miniszteri teendőket is ellátja, valamint a 13 minisztert és a két államtitkárt. A hivatalba lépő kormány szerdán kezdi meg munkáját. A kabinet több szempontból is rekordot dönt: a Néppárt és a Zöldek először vesz részt közösen kormányzati munkában, Kurz pedig második hivatali ciklusának kezdetén is a legfiatalabb kormányfő az Európai Unióban.



MTI