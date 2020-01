Rakonczay Gábor újabb különleges expedíciója: SUP-pal evezi át az Atlanti-óceánt

2020. január 7. 13:12

Egy SUP-pal, vagyis szörfdeszkán állva evezve szeretné átszelni az Atlanti-óceánt Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder és hatszoros óceánátkelő magyar hajós.

A különleges vállalásairól híres, az Antaktiszról tavaly januárban visszatért extrémsportoló január 20-án indul Gran Canariáról és tervei szerint 55-65 nap alatt evezi majd le az 5200 kilométeres távot Antiguáig.



"Ultraminimál, zéró komfort és zéró emisszó" - sorolta a projekt filozófiáját a keddi sajtótájékoztatón Rakonczay Gábor, aki elmondta, hogy az elmúlt két hónapban saját maga által épített, merev testű, mindössze 5,5x1,5 méteres deszkán még akkor sem tud majd elbújni, ha jön a vihar.



"Két évvel ezelőtt merült fel bennem a gondolat, hogy a párosevezés és a szólókenuzás után mi az az eszköz, amivel még át lehetne kelni az óceánon" - ismertette az döntése hátterét a 38 éves sportoló. Elmondása szerint azért esett a választása a SUP-ra, mert a szörfdeszkán olyan minimális a felület, hogy kabin és bármilyen védelmet jelentő kialakítás nélkül igazán komoly kihívássá teszi az amúgy sem egyszerű óceánátkelést.



"Ez egy tökéletes eszköz egy klasszikus, kompromisszumok nélküli expedícióra" - hangsúlyozta Rakonczay, aki szerint ha valamit még nem valósítottak meg, akkor előbb-utóbb jön valaki és megvalósítja.



"Az eddigi hat óceánátkelésem tapasztalatával pontosan tudom, hogy ez egy ténylegesen, minden téren a határokat feszegető kihívás, ugyanakkor kellő elszántsággal, bevállalós és precíz munkával kivitelezhető" - jelentette ki az extrémsportoló, aki "egy végletekig kiélezett brutális utazásra indul".



"Egy igazán emberpróbáló környezetben, átadva magam a természetnek, a mentális felkészültségem és a magány kezelése határozza meg szó szerint a mindennapi túlélést. Csak az óceán, a deszkám, az evezőlapátom és én. Minimális eszközzel, a maximális kalandért" - fűzte hozzá.



Szakmai társa, az óceánt 2016-ban párosban átkajakozó Szabó Norbert Ádám szerint Rakonczay a legalkalmasabb erre a feladatra, és az egyetlen ember, aki képes rá, hogy megcsinálja.



"Egészen biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog neki, mert iszonyatos mennyiségű munkát és energiát tett bele azért, hogy ez az expedíció tökéletes legyen" - jegyezte meg Szabó Norbert Ádám, aki elárulta, hogy Rakonczay ezúttal három olyan eszközt, köztük két műholdas mobiltelefont is magával visz, amellyel vészhelyzetben azonnal hívni tudja a mentőközpontot, de lesz nála mentőtutaj is.



Az MTI kérdésére Rakonczay ugyan nem árulta el, hogy mekkora a projekt költségvetése, de úgy fogalmazott, hogy a hajója már nemzetközi szintű, és ezúttal a korábbi expedícióknál lényegesen többet költöttek a műholdas kommunikációra.



"Az extrémsportolók ma már nem szerencsejátékot űző sportolók" - hangsúlyozta, és abba is beavatta a jelenlévőket, hogy a legegyszerűbb és biztonságosabb útvonalat választotta, amely ebben az időszakban szinte viharmentes.



"Mindössze maximum négy nap vihar lesz, a többi szórakozás" - foglalta össze a lényeget a maga stílusában Rakonczay, aki az amerikai Év Kalandja Díj ás a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa is. Tavaly januárban az Antarktiszon 44 nap alatt 900 kilométert gyalogolt három társával együtt, és első magyarként érte el a Déli-sarkot.



Ultrafutóként rendszeresen teljesít ultramaratoni távokat, ilyen volt a 680 kilométeres országfutás, vagy a tengerszintről felfutás a Mont Blanc-ra.

MTI