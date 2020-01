Fabiny Tamás: az úrvacsora éve a hitbéli megerősödést szolgálja

2020. január 7. 16:45

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MME) által az úrvacsora évének nyilvánított 2020-as tematikus esztendő elsősorban az egyház megújulását és hitben való megerősödését szolgálja - mondta a MEE elnök-püspöke kedden, Budapesten.

Fabiny Tamás sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az egyház, az egyházak akkor fognak megújulni, ha azt a lelki feladatot végzik, amelyet Jézus Krisztus rájuk bízott.



"Az úrvacsora az egész kereszténység olyan titka, lehetősége és alkalma, ahol a hívők a kenyérben és borban megélhetik a közösséget Jézus Krisztussal és egymással is" - közölte az MEE kommunikációs szolgálata korábban az MTI-vel.



Bár a tematikus év elsősorban nem közéleti és társadalmi kérdésekkel foglalkozik, a hitbéli megerősödés várhatóan kihatással lesz az egyház ezekkel kapcsolatos megnyilatkozásaira is - jelezte Fabiny Tamás.



Felidézte, hogy a katolikus egyház idén Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust rendez Budapesten, ami lehetőséget ad a közös gondolkodásra, valamint az egyházak "látható egységének" megvalósításáról szóló egyeztetésre.



Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke közölte, hogy az év során tudományos konferenciákat, számos kulturális és zenei programot is rendeznek. A tematikus év programjai lehetőséget adnak az Istennel és emberrel való közösség élményének megélésére, hogy "a kereszténység ne maradjon elmélet" - fogalmazott.



Az egy éven át tartó programsorozatban akadémiai és gyülekezeti szintű találkozók, tanítások, előadások, művészeti alkotások, pályázatok, valamint a felekezeti és vallásközi párbeszéd alkalmai is szerepelnek - ismertette. Kiemelte közülük az Evangélikus Országos Múzeumban júniusban megnyíló, Szeretetnek eledele című, az úrvacsorához köthető szokásokat, tárgyakat bemutató kiállítást.



MTI