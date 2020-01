Irán-USA - Trump: esetleges csapásmérések esetén a műemlékeket védelem illeti

2020. január 7. 21:40

Esetleges csapásmérések esetén az iráni műemlékeket védelem illeti - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban a Kiriákosz Micotákisz konzervatív görög kormányfővel közösen tartott sajtóbeszélgetésen.

Trump közölte: tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, amelynek értelmében háborús attakok esetében meg kell kímélni a történelmi és kulturális örökség emlékeit.



Az amerikai elnök lényegében megismételte saját és kormányzata korábbi álláspontjait. A péntekre virradóra Bagdadban célzott dróntámadással megölt Kászim Szulejmáni iráni tábornokról azt mondta: terrorista volt, tevékenységét az Egyesült Államok hosszú idő óta szorosan figyelemmel kísérte, és mielőtt végeztek vele, nagyszabású támadást készített elő amerikai érdekeltségek ellen. Trump azonban e tervezett támadás konkrét részleteivel vagy bizonyítékaival nem szolgált. De hozzáfűzte: Szulejmáni konvojával utazott a Hezbollah egyik vezetője is.



Az elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok felkészült bármilyen iráni ellencsapásra. Ezt egyébként percekkel korábban tartott sajtótájékoztatóján Mark Esper védelmi miniszter is megerősítette.



Irakról szólva Trump úgy fogalmazott: valamikor, egyszer majd ki szeretné vonni a az amerikai csapatokat a közel-keleti országból, de egyelőre erről nem lehet szó. "Ez a lehető legrosszabb dolog lenne Irak számára" - hangsúlyozta, és úgy vélte, hogy egy esetleges kivonulással most nagyobb teret engednének Iránnak. Állítása szerint Washington szeretne hozzájárulni Irak biztonságának biztosításához.

Híres perzsa műemlék: a Nags-e Dzsahán tér a Teherántól 350 kilométerre délre fekvő Iszfahán városában - wikipedia

Az Irak ellen bejelentett esetleges szankciókat firtató kérdésre Trump azt válaszolta: csakis abban az esetben hoznak büntető intézkedéseket Bagdad ellen, ha nem bánik tisztelettel az Egyesült Államokkal.

MTI