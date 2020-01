A mikrohullámú sütő hatása az egészségedre

2020. január 8. 10:56

Sokszor hallottuk azt, hogy a mikrohullámú sütőben melegített ételek, italok mennyire károsak az egészségre. A legelső vizsgálatok óta tudják, hogy ez a fajta hullám károsítja a biológiai rendszereket, ezért megszabtak egy határértéket, mely országonként változó. A kérdés az, hogy érnek-e ezek a határértékek valamit, azaz, használhatjuk-e nyugodt lelkiismerettel a mikrot. Arra pedig felkaptam a fejem, hogy Svájcban és Franciaországban tilos reklámozni a mikrohullámú sütőket.

Mi történik a sütőben?

A kutatások megállapították, hogy a mikroban melegített fehérjék másképp denaturálódnak, mint a tűzhelyen melegítettek. A rezgés által létrehozott energiától melegszik fel az étel, így történik a denaturáció, ez eddig természetes folyamat, ám a vízmolekula szerkezete olyan formában változik, ami káros.



Az emberi test nagy része vízből áll, ezt mindenki tudja. Azért ennyire fontos a víz, mert van egy speciális tulajdonsága: dipólusos molekula. Ez a tulajdonsága teszi szervezetünk számára ennyire fontossá – többek között.

A mobil, a mikro, és a kerámia főzőlap

Termovíziós felvételekkel igazolták, hogy a mobil rövid használata is – a mikrohatás révén – felmelegíti az agyat. Érdemes végig gondolni, hogy az agy az agyvízben, folyadékban van.



Egy magyar kutató, Dr.Varga András és más neves kutatók igazolták, hogy a mikrohullám romboló hatású a sejtmembránra, mely az anaerob légzést – sejtlégzés – befolyásolja.



Ez megzavarja a sejtosztódást. A manapság oly divatos kerámia főzőlap is gondot okoz, ám más miatt, amit úgy nevezünk, elektromágneses erőtér.

A vízről pár szó

Dr. Masari Emoto japán kutató, kísérleteket végzett a vízzel, mégpedig információhordozásra kényszerítette azt – például zenével. Más formulában fagy meg a víz, amikor harmonikus, klasszikus zene hatása érik és másként, amikor mondjuk heavy metal.



A víz az egyik legegyszerűbb vegyület, ám lehet programozni, melyet fényképekkel be is bizonyított. Könyve Magyarországon is megjelent A víz rejtett bölcsessége címmel.

Az eredmények

Csökkent a hemoglobin – ami megköti az oxigént -, a HDL és az LDL koleszterin aránya felborult, és a limfociták – fehérvérsejt típus - száma drasztikusan csökkent. Megállapították továbbá azt, hogy a mikrohullámnak kitett étel elfogyasztása beindíthatja a rákos burjánzást.



A táplálékban tartózkodó fényérzékeny baktériumok segítségével azt is megállapították, hogy a mikrohullámú energia az étel útján tovább adódik az emberi sejteknek.

A sütőben marad?

A mikrohullámot a második világháborúban fejlesztették ki, és véletlenül jöttek rá, hogy fel lehet vele melegíteni az ételt, ugyanis az egyéb kísérletet végző orvos észrevette, hogy a mikrohullám közelében felmelegedett a szendvicse.



Az általános vélemény az, hogy a mikrohullám bent marad a mikrosütőben, ám ezt megcáfolni látszik az a tény, hogy a mikrohullám 10 méteres közelében rosszul lesznek azok, akiknek pacemaker-ük van.

Kísérletek

A lausanne-i Biokémiai Intézetben és a wattenwill Környezetbiológiai Tanácsadó Intézetben kísérleteket végeztek. A nyolc, kísérletben résztvevő alany pár naponként megváltoztatott táplálékot kapott, egyik ciklusban egy biotermelőét, a másikban egy helyi cég ételeit, és így tovább.



Köztük volt egy olyan étrend, mely fagyasztott volt, és azt mikroban kellett felmelegíteni. Minden egyes étrend ciklus végén vért vettek, és érdekes megállapításra jutottak.

bien.hu