Évszázad a fák alatt: 115 éves a badacsonyörsi Folly Arborétum

2020. január 8. 17:50

Óriástobozú fenyők a badacsonytomaji Folly Arborétumban (Fotó: MTI/Nagy Lajos)

A badacsonyörsi Folly Arborétum története 1905-ben kezdődött a dédnagyapával, Folly Gyulával, amikor az ültetéshez szükséges vizet még szamárháton, faedényekben hordták fel a Balatonból. A sokat megélt ciprusok és cédrusok lenyűgöző kertjére manapság a dédunoka, Folly Réka vigyáz.

Olyan, mint egy ékszerdoboz: kicsi, de minden darabja kincset ér, mondta egykor Johann Gerd Krüssmann német botanikus és dendrológus a Folly Arborétumról. Ez az ékszerdoboz ráadásul „zenél” is, a kabócák hangja adja a természet szimfóniáját.

„Igyekszünk sokfajta növénykultúrát bemutatni a világ minden tájáról az arborétumban, ezért néhány hónapja tengerparti mamutfenyőligetet telepítettünk. A cél az, hogy egy erdőt, egy kis erdőfoltot képezzenek az alapvetően Kaliforniában őshonos, az óceán partján élő növények, amelyek igénylik az extra párát” – mondta Folly Réka, a Folly Arborétum vezetője az M5 Multiverzum című műsorában.

Az élő fenyőmúzeum története az 1900-as években kezdődött

„Dédnagypapával kezdődött, 1905-ben telepítette ide az első örökzöldeket, a badacsönyörsi Kisörsi-hegy déli lejtőjére, alapvetően hobbiból. Ez volt a bolondériája, ahogy a család visszaemlékszik rá” – mesélte Folly Réka.

A dédnagypapa, Folly Gyula, aki egyébként a Zsolnay család és a porcelánüzem munkásainak orvosaként dolgozott, nem hagyta magát lebeszélni a bolondériájáról, vagyis a növények iránti rajongásáról, és belevágott az arborétum kialakításába.

„Rendelt Hollandiából, Angliából, akkor nagyon neves faiskolákból olyan örökzöldeket, amik igazából teljesen ismeretlenek voltak számára. Mindenesetre jól ráérzett arra, hogy itt a domboldalban, a Balaton partján olyan extra klimatikus adottságok vannak, amelyeket a növények remekül hasznosítják, és mára ebből az induláskor alig fél hektárból most már öthektáros arborétumunk van” – mondta.

A kezdetektől tehát sok minden változott. Mára öt világtáj fenyői, citrusok, cédrusok és borókák terebélyesednek az arborétumban, valamint számos különleges növény lelt itt otthonra.

„A legidősebb fáink 114 évesek, az 1905-ös telepítéseknek köszönhetően bizonyos fenyőfélékből Közép-Európa legidősebb példányai láthatók nálunk. Legfiatalabbak pedig néhány naposak, folyamatos a munka, folyamatos a telepítés” – mondta Folly Réka.

A kert gondozását a dédunoka vette át

A kert gondozását néhány évvel ezelőtt Folly Réka, a dédunoka vette át, aki budapesti fogorvosi állását hagyta hátra, hogy családjával együtt visszaköltözzön szülőhelyére.

„Gyerekként nyaranta voltunk itt, a most felújított és átadott látogatóközpontunkban a nagymamám lakott és a nagynéném, és felnőttként egész más, nem összehasonlítható a két élmény. Látni azt, hogy honnan indult az édesapám életében, én a nagyapámat nem ismertem, de az édesapám, hogy honnan indult és hova tudta eljuttatni a birtokot, ez nyilván a mai naphoz is erőt ad” – tette hozzá. Az arborétumban kulináris különlegesség is várja a látogatókat, mint például a fenyőrügyszörp.

Tagadhatatlan, nemcsak a szörp íze, hanem a hely atmoszférája is magával ragadó. A Folly család szeretete, hite, valamint a négy generáció alázatos munkája írja egyre tovább és tovább az arborétum történetét.

