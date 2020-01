Donald Trump felvetette a NATO közel-keleti országokkal való kibővítését

2020. január 10. 09:00

Az amerikai elnök felvetette a NATO főtitkárának a szervezet közel-keleti kibővítésének tervét. Ezt maga Donald Trump elnök közölte csütörtökön újságírókkal, hozzátéve, hogy új nevet is javasolt a katonai szövetségnek.

Az elnök azt követően beszélt erről, hogy - még szerdán - telefonon egyeztetett Jen Stoltenberg NATO-főtitkárral. Az újságíróknak Trump azt mondta: Stoltenberg "izgalomba jött" az észak-atlanti szervezet közel-keleti kiterjesztésének ötletétől.



"Szerintem a NATO-t muszáj lenne bővíteni, és a Közel-Keletet kellene bevonnunk. Tényleg" - mondta Donald Trump az újságíróknak. Úgy vélekedett, hogy az észak-atlanti katonai szövetségnek kellene "átvennie" a térséget az Egyesült Államoktól, mert - mint fogalmazott - "ez nemzetközi probléma".



"És akkor mi hazatérhetünk, vagy nagyjából hazatérhetünk, ott lesz a NATO" - hangoztatta. Hangsúlyozva, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által kiépített, úgynevezett kalifátus felszámolásában az Egyesült Államoknak vezető, döntő szerepe volt, azt sugalmazta, hogy most a NATO-n a sor. "Mi elcsíptük az Iszlám Államot. Nagy szívességet tettünk Európának" - jelentette ki.

Stoltenberg és Trump - archív kép: nato.int

"Tehát azt mondtam (Stoltenbergnek), hogy szerintem a NATO működési területét meg kell növelni, és hogy a szövetségnek kellene az Iszlám Állammal foglalkoznia" - fejtette ki, miután megismételte korábban számtalanszor hangoztatott elégedetlenségét azzal, hogy a tagországok nem kellően járulnak hozzá anyagilag a szövetség működéséhez. Majd hozzáfűzte: "segíteni fogunk, de a teher egyelőre a miénk, és ez nem korrekt".



Amerikai elemzők emlékeztetnek rá: a NATO a hétvégén, az iráni Kászim Szulejmáni tábornokot Bagdadban megölő amerikai célzott dróntámadás után bejelentette, hogy átmenetileg felfüggeszti a terrorellenes kiképző munkáját Irakban. Szerdán a Fehér Házban tett nyilatkozatában Donald Trump már utalt rá, hogy sokkal aktívabb részvételt javasol majd a NATO-nak a térségben.



Az elnök nem konkretizálta, hogy szerinte mely közel-keleti országoknak kellene NATO-tagságot biztosítani. De azt felfedte, hogy hogyan gondolja a NATO névváltoztatását. "NATO és ME (a Közel-Kelet angol rövidítése) együtt, vagyis úgy lehetne nevezni, hogy NATO-ME. Micsoda gyönyörű név! Én igazán jó vagyok névadásban!" - dicsérte meg magát.



Csütörtökön Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója is egyeztetett telefonon Stoltenberggel. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint a NATO aktívabb szerepvállalását vitatták meg a regionális stabilitás megteremtésében és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben.



Morgan Ortagus külügyi szóvivő elmondta: Pompeo és Stoltenberg elítélte Irán "destabilizáló hatású erőszakos törekvéseit". A két politikus megerősítette a NATO változatlan elkötelezettségét az Irakban és Afganisztánban folytatandó terrorellenes harcban is, amelynek elsődleges célja az Iszlám Állam újraéledésének megakadályozása.



MTI