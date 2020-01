Durván törvényt sért a román államfő

2020. január 10. 10:40

Nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének és nem válaszol a Beke–Szőcs-ügyben hozzá írt kegyelmi beadványra Klaus Johannis román államfő – erről tájékoztatta lapunkat id. Lomnici Zoltán. Az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke jelezte: két másik ügyben is küzdenek a jogsértések ellen, a szlovák állampolgársági törvény kapcsán az Európai Bizottság elnökének segítségét kérték.

Bár hetekkel ezelőtt lejárt a törvényes határidő, Klaus Johannis román államfő még mindig nem méltatta válaszra azt a beadványt, amit id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa nemzetközi jogvédő civil szervezet elnöke és Fejér László Ödön háromszéki RMDSZ-szenátor jegyez.

A levélben, amelyet októberben írtak, azt kérték, hogy Klaus Johannis vizsgálja meg újra a székely terrorperben elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügyét, és részesítse őket elnöki kegyelemben. Mint ismert, a két kézdivásárhelyi férfit a román legfelsőbb bíróság 2018 júliusában öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte állítólagos terrorizmusért.

A beadványt a román szenátus még október 9-én iktatta, amire a törvény szerint Klaus Johannis 30+15 napon belül köteles lett volna válaszolni, ám id. Lomnici Zoltán lapunkat arról tájékoztatta, hogy az államfő mostanáig nem tette ezt meg, amivel a volt főbíró álláspontja szerint a politikus törvényt sért.

Az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke szerint az, hogy Klaus Johannis a törvényi kötelezettség ellenére nem válaszol, azért különösen udvariatlan, mert a jogvédő szervezet alapítói között Nobel-díjas tudós is volt a néhai Oláh György kémikus professzor személyében.

Fejér László Ödön pedig korábban a Székelyhon.ro portálnak az ügyben úgy fogalmazott, hogy a jogsértő eljárással az államfő a szenátust sértette meg. Szavai szerint az, hogy Románia első embere semmibe veszi a törvényeket, jól mutatja, hogy mit jelent számára a jogállam. Hozzátette: a beadvány semmibe vétele egyben üzenet is az őshonos magyar kisebbségnek, hogy nem fontos számára azok képviselete.

Az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke a Magyar Nemzetnek kifejtette: a szervezet elnökeként másik két ügyben is évek óta folytat elhúzódó küzdelmet. A Szlovák Köztársaság hatóságai által elkövetett jogsértések megszüntetése érdekében még tavaly ősszel fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez.

Ebben azt kérte a politikustól, hogy a bizottság tegyen határozott jogi lépéseket a jogsértő állami önkény haladéktalan megszüntetése érdekében. Ismert: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010-ben fogadott el egy törvényt, amely szerint automatikusan elveszti a szlovák állampolgársághoz fűződő jogait az a személy, aki felveszi más állam állampolgárságát.

A szlovák alkotmány ugyanakkor kimondja, hogy akarata ellenére senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságától. Ez ügyben id. Lomnici Zoltán már kétszer – 2012-ben és 2015-ben – is adott be petíciót az Európai Bizottsághoz, az eljárás azonban elhúzódott, mert a testület bevárta az Európai Bíróság hasonló témában megszületett döntését. E tavaly márciusi határozat is azt támasztotta alá, hogy a szlovák jogfosztó törvény ellentétes az uniós joggal, tehát módosítani kell. Ezt azonban a szlovák törvényhozás azóta sem tette meg.

Az id. Lomnici Zoltán vezette Emberi Méltóság Tanácsa szintén évek óta küzd azért, hogy Romániában és részben Szlovákiában szolgáltassák vissza a kommunizmus idején elkobzott egyházi javakat a jogos tulajdonosaiknak. Szavai szerint azért is jó lenne eredményeket elérni a folyamatban levő ügyekben, mert idén lesz a trianoni békediktátum százéves évfordulója, ami kevésbé lenne fájdalmas, ha hatékony lenne a jogvédelem.

