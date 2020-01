Izrael szabadon engedett két, a Golán-fennsíkon élő drúz elítéltet

2020. január 10. 11:11

Oroszországnak tett jó szándékú gesztusként Izrael szabadon engedett kémkedés és gyilkosság miatt elítélt két drúz férfit - jelentette a Háárec című újság honlapja pénteken.

Vlagyimir Putyin orosz elnök januárban látogat Izraelbe, és az izraeli kormány már decemberben döntött az amnesztiájukról. Mindketten hazatérhetnek a Golán-fennsíkon lévő falujukba, Madzsdal Samszba.



Az előzményekhez tartozik, hogy Oroszország tavaly áprilisban átadta Izraelnek az 1982-ben Libanonban eltűnt Zakaria Baumel földi maradványait, amihez kellett Damaszkusz engedélye. A drúz elítéltek most azért térhetnek haza évekkel büntetésük lejárta előtt, mert Izrael megkapta Baumel tetemét.



A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli honlap szerint szabadon engedésükben az is közrejátszhatott, hogy Izrael azt reméli, Vlagyimir Putyin amnesztiában részesíti az Oroszországban kábítószer-csempészésért hét és fél év börtönre ítélt huszonhat éves izraeli férfit, Naama Iszakárt.



Az egyik hazaengedett drúz férfit, Szudki Elmakatot kémkedésért ítélték el tavalyelőtt tizennégy év börtönre. Az ítélet szerint a golán-fennsíki izraeli katonai állásokról készült fényképeket és írásban rögzített megfigyeléseit továbbította a szíriai hírszerzésnek. A másik drúz férfi, Amal Abu Szalah azért került börtönbe 2015-ben, mert többedmagával meglincselt egy sebesültet, akit a szíriai határról mentőautóban egy izraeli kórházba szállítottak volna. Az ő büntetése 2023-ban járna le.



Az 1967-ben Szíriától elfoglalt Golán-fennsík négy drúz falvában mintegy huszonháromezren laknak. Ők felvehetik az izraeli állampolgárságot, azonban többségük továbbra is Szíria állampolgárának tekinti magát.

MTI