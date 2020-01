Huszonhat új gyógyszer kap tb-támogatást január közepétől

2020. január 10. 12:30

Huszonhat új gyógyszer kap társadalombiztosítási (tb-) támogatást január 15-től - közölte az emberi erőforrások minisztere pénteken Budapesten.

Kásler Miklós elmondta, a készítmények a daganatos és a vérképzőrendszert érintő rosszindulatú betegségek, a vérzékenység, a hepatitis C, a szklerózis multiplex, a Parkinson-kór, az asztma egyik súlyos formája és szívelégtelenség kezelésére szolgálnak, összesen tizennyolc terápiás területen.



Bővült a kórházi ellátás során térítésmentesen igénybe vehető készítmények palettája is, és ugyanez elmondható a járóbeteg-ellátás keretében a kiemelt vagy emelt támogatással vényre rendelhető gyógyszerek köréről is. A szóban forgó betegségek kezelésére alkalmas készítmények fogyasztói ára nem egyszer milliós, több millió forintos tétel - említette a tárcavezető.



A miniszter kitért arra, hogy a magyar gyógyszerellátás az utóbbi években gyorsan követte a nemzetközi trendeket, és az új készítmények alapvetően alakították át a terápiák és az ellátás körülményeit. Mint mondta, 2014 és 2020 között 1323 új gyógyszert fogadott be a társadalombiztosítás, amelyek 118 terápiás területen alkalmazhatóak.



MTI