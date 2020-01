Szijjártó: a magyar és a lett két szabadságharcos nép

2020. január 10. 12:57

A magyar és a lett két szabadságharcos nép, együttműködésük pedig kölcsönösen előnyös - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Rigában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Edgars Rinkevics lett külügyminiszter találkozója Rigában 2020. január 10-én. MTI/Borsos Mátyás

A tárcavezető Edgars Rinkevics lett külügyminiszterrel tárgyalt, majd sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország kölcsönösen előnyösnek tekinti a Lettországgal folytatott együttműködést mind védelmi, mind politikai, mind pedig gazdasági szempontból. Továbbá az is előnyös, hogy az Európai Unió jövőjéről folytatott viták során sok kérdésben hasonló álláspontot képviselnek - tette hozzá.



A kétoldalú együttműködést ismertetve hangsúlyozta: 2022-ben Magyarország újra részt vesz a balti országok légterének védelmében. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét a NATO Stratégiai Kiválósági Központjához, amely Rigában található - közölte.



Szijjártó Péter elmondta: mindkét ország elkötelezett támogatója az Európai Unió bővítésének, ezt stratégiai kérdésnek tekintik, és hibának tartják, hogy az EU nem hozta meg az elmúlt időben a nyugat-balkáni bővítéshez szükséges döntéseket.



Arról is beszélt, hogy a többéves uniós költségvetési keretről szóló vitában a kohéziós források jelentőségét mindkét ország meg akarja tartani, és nem fogadnak el szubjektív feltételeket az uniós források elosztásánál.



A külügyminiszter kitért rá: a migráció tekintetében Magyarország és Lettország a határvédelem fontosságát kiemelkedőnek tekinti, "meg akarjuk védeni a saját hazánkat, meg akarjuk védeni a polgárainkat". Emellett elutasítják a kötelező kvótákra vonatkozó brüsszeli elképzeléseket és nem szavazták meg az ENSZ globális migrációs csomagját - emlékeztetett.



A gazdasági együttműködést illetően elmondta: az Eximbank 360 millió eurós hitelkeretet nyitott magyar és lett vállalatok együttműködésének ösztönzésére. Lettország nagyon sok erőfeszítést tesz a lett gazdaság modernizálásáért, és Magyarország is így van a magyar gazdasággal, amely dimenzióváltáson megy át, ezért magyar és lett vállalatok támogathatják egymást az elkövetkező időben - vélekedett.



Megjegyezte: Magyarország támogatja Lettország jelöltségét az ENSZ Biztonsági Tanácsába a 2026-2027-es időszakra, mert helyes, ha a közepes méretű közép-európai országok képviselve vannak a testületben.



A tárcavezető kiemelte: a két ország kapcsolatát a kölcsönös tisztelet jellemzi, amely nagy mértékben arra épül, hogy két szabadságharcos népről van szó, két olyan nemzetről, amelynek egészen a közelmúltig kellett harcolnia a szabadságáért és a szuverenitásáért a kommunista elnyomással szemben.



Szijjártó Péter Rigában találkozott Ralfs Nemiro lett gazdasági miniszterrel és Zbignevs Stankivics rigai metropolita érsekkel, a lettországi katolikus egyház vezetőjével, továbbá ellátogatott a NATO Stratégiai Kiválósági Központjába.



