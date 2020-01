John le Carré kapja a százezer euróval járó Olof Palme-díjat

2020. január 10. 13:49

A híres brit kémregényíró John le Carré kapja idén a százezer euróval (33 millió forinttal) járó Olof Palme-díjat Stockholmban. Az író bejelentette, hogy az összeget az Orvosok határok nélkül humanitárius szervezetnek utalja át.

Kép: theglobeandmail.com

A The Guardian emlékeztetett rá, hogy le Carré, a Suszter, szabó, baka kém vagy a Kém, aki bejött a hidegről szerzője nagyon ritkán fogad el bármilyen elismerést, irodalmi díjra pedig elvből nem pályázik.



Az Olof Palme-díjat évente ítélik oda olyan embernek, aki "rendkívüli eredményeket" mutat fel a néhai svéd miniszterelnök szellemében végzett tevékenységével.



Korábban mások mellett az amerikai kormány vietnámi háborús titkosszolgálati tevékenységéről szivárogtató Daniel Ellsberg is megkapta a díjat, amellyel "a kiemelkedő eredményeket ismerik el a rasszizmusellenesség, az emberi jogok, a nemzetközi megértés, a béke és a közös biztonság bármely területén" - idézte a Guardian.



A szervezők pénteken közleményben jelentették be John le Carré elismerését. A 88 éves írót méltatták "az egyén szabadságával és az emberiség alapvető kérdéseivel foglalkozó, irodalmi megfogalmazásban nyújtott vonzó és humanista véleményformálásáért".



Mint hozzáfűzték, a szerző műveiben "felhívta a figyelmet a nagyhatalmak cinikus hatalmi játékaira, a multinacionális vállalatok kapzsiságára, a korrupt politikusok felelőtlenségére, amellyel egészségünkkel és jólétünkkel játszanak, a nemzetközi bűnözés növekvő elterjedésére, a közel-keleti feszültségre és a fasizmus, valamint az idegengyűlölet növekedésére Európában és az Egyesült Államokban".



Az 1986-ban meggyilkolt svéd szociáldemokrata kormányfő emlékére alapított Olof Palme-díjat ritkán kapják meg írók. A másként gondolkodó színdarabíró, későbbi cseh elnök Vacláv Havel 1989-ben vehette át. Carsten Jensen dán regényíró 2009-ben, Roberto Saviano olasz író pedig 2011-ben lett díjazott.



Le Carré az elismerést január 30-án veheti át Stockholmban. Az író bejelentette, hogy a pénzjutalmat az Orvosok határok nélkül nemzetközi humanitárius szervezetnek adományozza.



MTI