Emelkedik a bölcsődei szakdolgozók bére, folytatódnak a bölcsődefejlesztések

2020. január 10. 15:18

A kormánynak 2020-ban is a gyermek az első és különösen fontosnak tartja a kisgyermekekkel foglalkozó bölcsődei dolgozók anyagi megbecsülését, valamint a munka mellett kisgyermeket nevelő családok segítését, ezért idén is tovább emelkedik a bölcsődei szakdolgozók bére, folytatódnak a bölcsődefejlesztések - közölte a bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.

Kovácsné Bárány Ildikó azt mondta, hogy a bölcsődei szakemberek bérét két év alatt átlagosan 30 százalékkal emelik. Tájékoztatása szerint a bölcsődefejlesztések következtében további ötezer szakemberre - köztük kisgyermeknevelőre, bölcsődei dajkára - lesz szükség



Felidézte, hogy az elmúlt években a felsőfokú képzettséggel rendelkező szakdolgozók bére 63 százalékkal, középfokú végzettségűeké 44 százalékkal nőtt. Az ő bérüket két év alatt "tovább erősítik" a bölcsődei pótlék jelentős emelésével, amelyet kiterjesztenek a bölcsődei dajkákra és a diplomás kisgyermeknevelőkre is - részletezte.



Kovácsné Bárány Ildikó elmondta, hogy a bölcsődei bérfejlesztés az összes szakdolgozót, azaz 10 ezer embert érint, ők az első megemelt fizetésüket februárban kapják meg.



Idén a bölcsődei dolgozók bére legkevesebb bruttó 18 ezer forinttal és legfeljebb bruttó 73 ezer forinttal nő, 2021-ben pedig az emelés legkisebb összege 24 ezer, a legnagyobb 161 ezer forint lesz. A béremelkedés mértéke függ a betöltött munkakörtől és a végzettségtől, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évek számától is - hívta fel a figyelmet.



A sajátos nevelési igényű (sni) gyermekekkel is foglalkozóknak a korábbi gyógypedagógiai pótlék összegét megemelik, így ők a korábbi pótlék négy-, de akár nyolcszorosát is megkaphatják attól függően, hogy hány sni-s gyermek gondozását végzik - mondta.



Az Emmi MTI-nek adott tájékoztatása szerint a bölcsődei pótlék beszámít majd a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe is.



A miniszteri biztos közölte azt is, további 19 ezerrel növeli a kormány a bölcsődei férőhelyek számát azért, hogy 2022-re a három év alatti gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma elérje a 70 ezret.



Elmondta, míg 2010-ben 32 ezer bölcsődei férőhely állt rendelkezésre Magyarországon, jelenleg már 51 ezer férőhelyet vehetnek igénybe a szülők. A bölcsődefejlesztésekre tavaly és idén mintegy 120 milliárd forintot fordítanak - ismertette.



Kovácsné Bárány Ildikó azt is elmondta: a kormány fontosnak tartja a szolgáltatástípusú ellátások - a családi és munkahelyi bölcsődék - erősítését, ezért tavalyhoz képest idén kétszeresére emelték az ezek működtetésére biztosított normatívát.



MTI