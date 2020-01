Kezdeményezik Puigdemont mentelmi jogának felfüggesztését az EP-nél

2020. január 10. 16:27

Kezdeményezi Carles Puigdemont volt katalán elnök és leváltott kormányának egykori egészségügyi tanácsosa, Antoni Comín képviselői mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlamentnél (EP) a spanyol legfelsőbb bíróság - olvasható a pénteken kiadott határozatban.

Pablo Llarena bíró a döntését azzal indokolta, hogy a spanyol igazságszolgáltatás elől több mint két éve Belgiumba menekülő politikusok ellen jóval hamarabb emeltek vádat lázadás és közpénz hűtlen kezelése bűncselekményekben, minthogy mandátumot nyertek a tavaly májusi európai parlamenti választásokon.



A bíróság határozatában megerősítette: továbbra is fenntartja a katalán függetlenségpárti vezetők ellen kiadott nemzetközi és európai elfogatóparancsot.



Puigemont és Comín mandátumát hétfőn ismerte el az Európai Parlament, miután az Európai Bíróság decemberben kimondta: az európai parlamenti választásokon mandátumot szerzett politikusok mentelmi joga megválasztásuk pillanatától érvényes, annak felfüggesztését hivatalosan kérelmezni kell az Európai Parlamentnél.



A két politikus eddig az ítéletig be sem léphetett az EP épületeibe, mivel a májusi választások után nem tették le képviselői esküjüket, ahhoz ugyanis Spanyolországba kellett volna utazniuk, ahol viszont letartóztatási parancs van érvényben ellenük.



A Spanyolország által kezdeményezett kiadatási eljárásukat a belga hatóságok felfüggesztették addig, amíg az EP szerint mentelmi joguk érvényben van.



Carles Puigdemont és szeparatista kormányának tagjai ellen a 2017. október elsejei alkotmányellenes népszavazás, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt emeltek vádat Spanyolországban.



Tavaly október közepén heten közülük 9 és 13 év közötti börtönbüntetéseket kaptak, és a perben velük együtt szabadságvesztésre ítélték két politikai civil szervezet vezetőjét is.



Az eljárásban nem került a vádlottak padjára Carles Puigdemont és volt kormányának vele együtt külföldre menekült négy tagja.



MTI