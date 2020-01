Holland külügyminiszter: iráni rakétatalálat érhette az ukrán repülőgépet

2020. január 10. 17:14

Igen nagy a valószínűsége, hogy iráni rakétatalálat miatt zuhant le a Teherán mellett megsemmisült ukrán repülőgép - jelentette ki a holland külügyminiszter pénteken Brüsszelben, a közel-keleti konfliktus kiéleződése miatt összehívott rendkívüli európai uniós külügyminiszteri tanácsülés előtt.

Érkezésekor adott nyilatkozatában Stef Blok hangsúlyozta: az EU minden további lépése attól függ, Irán hogyan áll hozzá, milyen módon működik közre a katasztrófa részleteinek felderítésében.



Líbiával összefüggésben azt mondta, nincs szükség katonák telepítésére az országba, ez nem segítené a helyzet megoldását, épp ellenkezőleg. Kiemelte, elvárják, hogy Törökország konstruktív szerepet játsszon a megoldásban, líbiai beavatkozása azonban ellentétes ezzel.



Heiko Maas német külügyminiszter leszögezte, hogy teljes körű és átlátható vizsgálatra van szükség az ukrán utasszállító ügyében, ennek elmaradása súlyos bizalomvesztéssel jár Teherán számára.



Kijelentette, minden fél elismeri, hogy el kell kerülni a helyzet elmérgesedését, valamint azt, hogy mihamarabb párbeszédre van szükség. Hozzátette, "még mindig van értelme", ezért szükséges megmenteni az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben megkötött többhatalmi megállapodást.



Luxemburgi kollégája, Jean Asselborn szerint az ukrán repülőgép katasztrófája szerencsétlen baleset volt, amelyet egy véletlenül, tévedésből kilőtt rakéta okozhatott.



Kijelentette, a háborús feszültségnek véget kell vetni, ugyanis az vezetett a 176 ember halálához vezető katasztrófához. A kérdés most az, hogyan lehet stabilizálni a helyzetet, illetve megelőzni a konfliktus átterjedését a szomszédos országokra.



Azt is hangoztatta, hogy a NATO a korábbinál nagyobb szerepet vállalhatna az eszkaláció megelőzésében.



Linas Linkevicius litván külügyminiszter ugyancsak aláhúzta: fontos elkerülni a helyzet elmérgesedését.



Mint mondta, stratégiára van szükség a régió stabilitásának megteremtésére és megőrzésére, amelyben az Európai Unió aktívabb szerepet vállalhatna, ugyanis ehhez rendelkezésére állnak a szükséges gazdasági és politikai lehetőségek.



Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter nyilatkozata szerint a pénteki tanácskozás fókuszában az áll, miként lehet elérni Irán visszatérését a nukleáris megállapodás végrehajtásához.



Úgy vélekedett, hogy az urándúsításra vonatkozó teheráni tervek nyugtalanítóak, de visszafordíthatóak, és reményét fejezte ki, hogy az EU segíteni tud Iránnak a szerződés rendelkezéseinek teljesítésében.



Az Európai Bizottság szokásos déli sajtótájékoztatóján Stefan de Keersmaecker szóvivő újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a brüsszeli testület megvárja a vizsgálat hivatalos, meggyőző bizonyítékokon alapuló eredményét, mielőtt kialakítaná álláspontját az ukrán repülőgép ügyében.



Aláhúzta, az Európai Bizottság "független és hiteles" nyomozást sürget, amelyben kész is segítséget nyújtani.



Ghassan Salamé, az ENSZ főtitkárának líbiai különmegbízottja hangsúlyozta, a líbiai helyzet megoldása a helyi erők kezében van, a párbeszéd mielőbbi megkezdésére van szükség Tripoli és Tobruk között egy tűzszüneti megállapodásról.



A politikus közölte, üzenetet küldött a Halífa Haftar tábornok támogatását élvező kelet-líbiai tobruki ellenkormánynak, valamint a Tripoli egységkormánynak, hogy még a hónap vége előtt kezdjenek politikai párbeszédet egy átfogó tűzszüneti egyezmény tető alá hozása érdekében.



"A lehető leghamarabb meg kell kezdődniük a felek közötti tárgyalásoknak, a megoldás ugyanis kizárólag a líbiaiak kezében van" - tette hozzá.

