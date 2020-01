Politikai okokból távozik egy német migránsszállító hajó kapitánya

2020. január 10. 18:27

Politikai okokból nem vállalja többé a kapitányi feladatokat a Mission Lifeline (Mentőkötél Küldetés) nevű német civil szervezet hajóin a legénység eddigi vezetője, Claus-Peter Reisch. A hajózási szakember erről egy pénteki interjúban beszélt.

Claus-Peter Reisch a Die Zeit című német hetilap hírportálján közölt interjúban elmondta, hogy nézeteltérések alakultak ki közte és a drezdai egyesület között.



Kifejtette, hogy a civil szervezet számos ügyben "túlságosan radikális baloldali" nézeteket képvisel, amelyekkel nem tud azonosulni.



Az egyesület vállalhatatlan állásfoglalásokat tesz - húzta alá a kapitány, példaként említve, hogy a "baby-Hitler" kifejezéssel jellemezték Sebastian Kurzot, a korábbi és a formálódó új osztrák kormány kancellárját.



Elmondta, hogy a bajba jutott emberek mentését fontosnak tartja, de az egyesület "politikai agitációját" elutasítja.



Claus-Peter Reisch a Mission Lifeline számos műveletét irányította a Földközi-tengeren, előbb a Lifeline, majd az Eleonore nevű hajó kapitányaként. Máltán 2018-ban őrizetbe vették, és tavaly 10 ezer euró (3,35 millió forint) pénzbüntetésre ítélték, mert 234 menedékkérővel a fedélzeten hajózott be a Lifeline-nal a szigetország felségvizeire megfelelő engedélyek és úti okmányok nélkül.



A vallettai fellebbviteli bíróság a napokban felmentette, döntése szerint az ügyészség nem tudta kellőképpen bizonyítani, hogy a kapitány bűnelkövetői szándékkal vezette a hajót a szigetország vizeire. Arról is döntöttek, hogy visszaadják a lefoglalt Lifeline-t is, amelyet azonban már nem lehet bevetni, mert nem felel meg a regisztrációs követelményeknek.



A másik hajót, az Eleonore-t az olasz hatóságok foglalták le, hasonló okokból.



Azonban a német egyesületnek már van egy újabb hajója, a Rise Above, egy volt haditengerészeti hajó, amelyet gyakorlótorpedók elfogására használtak, most pedig átalakítanak, hogy tavasszal bevethessék a menedékjogi kérelem benyújtásának szándékával a Földközi-tengeren az Európai Unió felé igyekvő, és az átkelés közben bajba kerülő emberek keresésére.



