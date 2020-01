Washington 17 szankciót jelentett be iráni vállalatok és személyek ellen

Az amerikai kormány 17 szankciót hozott iráni vállalatok és személyek ellen - jelentette be közös sajtótájékoztatón Mike Pompeo külügyminiszter és Steven Mnuchin, a pénzügyi tárca vezetője.

A büntetőintézkedések az iráni ipar több ágazatát - köztük az acél- és a textilipart, az építőipart és a bányászatot - érintik.



Az amerikai kormányzat ezen kívül szankciókkal sújtotta az iráni biztonsági szolgálat tagjait és a kedden iraki támaszpontok elleni támadásokat végrehajtó irániak, köztük az iráni Forradalmi Gárdával szorosan együttműködő Baszidzs nevű önkéntes paramilitáris szervezetet.



Az új szankciókat Mike Pompeo az Irán által kedden két iraki katonai támaszpont ellen végrehajtott támadásokkal indokolta. A büntetőintézkedéseket - még konkrétumok említése nélkül - először Donald Trump amerikai elnök jelentette be szerdán a Fehér Házban tett nyilatkozatában.



A bejelentés után az újságírók az iráni Kászim Szulejmáni tábornok múlt hét pénteken Bagdadban amerikai célzott dróntámadással végrehajtott likvidálásáról faggatták az amerikai külügyminisztert. Mike Pompeo leszögezte: Szulejmáni eltávolítása indokolt volt, egybehangzó hírszerzési jelentések szerint az iráni tábornok amerikai nagykövetségek elleni nagyobb támadást készített elő. A miniszter azonban leszögezte: további részleteket egyáltalán nem kíván nyilvánosságra hozni. Csak annyit mondott: "ennek meg kellett történnie, amerikai életek voltak veszélyben".



Pompeo hangsúlyozta azt is: a kedden Irán által két iraki katonai támaszpont ellen végrehajtott támadásokkal Teherán egyértelmű szándéka az volt, hogy amerikaiakat öljön meg. Az ukrán repülőgép szerdai teheráni katasztrófájára vonatkozó kérdésre válaszolva az amerikai diplomácia vezetője úgy fogalmazott: "úgy hisszük, valószínűsíthetően iráni rakéta lőtte le" a gépet.



Pompeo a sajtótájékoztató után közleményben Kuba ellen is büntetőintézkedést jelentett be, közölte, hogy az amerikai kormányzat korlátozza az Egyesült Államok és Kuba között közlekedő kereskedelmi repülőjáratokat, kivéve a havannai José Martí nemzetközi repülőtérre irányuló forgalmat.



A sajtótájékoztató után a Fehér Ház a szankciókra vonatkozó közleményt tett közzé. Ebben Donald Trump amerikai elnök leszögezte, hogy "az iráni rezsimet" tartja felelősnek az amerikai állampolgárok és érdekek elleni támadásokért, és ezért elnöki rendelettel tagad meg Teherántól alapvető fontosságú bevételi forrásokat, amelyeket arra használhatna fel, hogy finanszírozza "nukleáris programját, rakétafejlesztéseit, a terrorizmust és az általa támogatott terrorista hálózatokat és ártalmas regionális befolyását".



A közleményben az amerikai elnök ismételten leszögezte, hogy "Irán továbbra is vezető támogatója a terrorizmusnak a világban".

