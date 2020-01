Jól teljesítettek az udvarhelyszéki önkormányzatok a vidékfejlesztési pályázatokon

2020. január 10. 23:09

Egyfajta számadást végzett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke és Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor csütörtökön. Mint a mérlegükből kiderült, az udvarhelyszéki önkormányzatok jó évet zártak, ez meg is látszik a térség több településének infrastrukturális beruházásain.

Biró Barna Botond és Antal Lóránt. Mindkét politikus indul az idei választásokon Kép: Erdély Bálint Előd

Az országos költségvetés márciusi elfogadása, a választások és a kormányváltás miatt is nehéz évnek számított 2019, de ettől függetlenül Udvarhelyszéken egy hasznos időszakot zárhattak le – értékelt Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Mint mondta, egyebek mellett elkészült a leányerdei, valamint a Firtosmartonos és Kobátfalva közötti út, ugyanakkor a bogárfalvi bekötő út is. Utóbbi esetben nem végezték el a felújítást egy háromszázötven méteres szakaszon a falu között, de idén arra is megoldást találnak. Jól haladnak a százhúsz millió lejes értékű európai uniós pályázatuknak az előkészületei is, amelyből Udvarhelyszéken közel ötven kilométernyi utat modernizálnak. Reményét fejezte ki, hogy még idén elkezdődhet a kivitelezés. Éppen csütörtökön írták alá az Etéd és Maros megye határa közötti útszakasz modernizálásáról szóló szerződést, amelynek kivitelezéséhez lehetőségük szerint külső forrásokat fognak bevonni.

Az is pozitívum, hogy a turizmus növekvő lehetőségeket rejt magában. Éppen ezért fontos a Székelyvarságon épülő sípálya, mindemellett támogatják a Madarasi Hargitán tervezett sífelvonó megvalósítását is. Ehhez egy kisebb területet kellene elcseréljenek a kápolnásfalusi közbirtokossággal. Bíró Barna Botond reméli, hogy sikerül megegyezni a 10 millió euró értékű projekt érdekében. Arra is kitért, hogy jelentős összeggel támogatják a székelykeresztúri kisvágóhíd megépülését, amely a gazdák megélhetése szempontjából elengedhetetlen. Ennek működtetését egyébként szövetkezeti struktúrában képzelik el. Sokat pályáztak Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor a sajtóeseményen elmondta, jól teljesítettek az udvarhelyszéki önkormányzatok, ami az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) való pályázást illeti. Míg a 2012–2017-es PNDL-s ciklusban csupán 22,5 millió lejnyi külsős forrást sikerült helyi fejlesztésekre fordítani, ez a második ciklusra közel 166 millió lejre nőtt.

A tisztségviselő ugyanakkor arra is kitért, hogy sikerült belefoglalni az állami költségvetésbe 10 millió lejt, amellyel célirányosan a székelyudvarhelyi kórház fejlesztését támogatják. Az összeget még idén kell igényelje az egészségügyi intézmény. Munkáját elemezve arra is kitért, hogy 122 udvarhelyszéki településből 97-ben nincs földgázszolgáltatás – a helyzet javítását célzó törvények magalkotásához pedig ő is hozzájárult. A sajtótájékoztatón egyébként mindkét RMDSZ-es politikus bejelentette, hogy ismét indulnának a jelenlegi tisztségükért az idei választásokon.

