Itt az ideje eltüntetni a magyarellenes falfirkákat Kolozsváron

2020. január 11. 00:05

Történetesen éppen most vásárolt Kolozsvár egy méregdrága antigraffiti-készüléket. Mi lenne, ha ezzel a falfirkával kezdené a nagytakarítást az önkormányzat?





A Musai-Muszáj Facebook-oldala tette közzé azt a fotót, amelyiken Kolozsvár egyik magyarellenes utcai felirata olvasható: Uram rasa ungureasca, azaz Gyűlöljük a magyar fajt. A graffiti már egy jó ideje ott virít a vasútállomás közelében, ráadásul egy könnyen észrevehető helyen, mégsem intézkedett senki, hogy eltüntessék.

Az AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity), kolozsvári jogvédő szervezet jogászai most bejelentést tettek a polgármesteri hivatalnál és a kolozsvári ügyészségen, hogy sürgősen távolítsák el, és indítsanak eljárást a rasszista felirat ügyében. Arra kérik a kolozsváriakat, hogy ha hasonló feliratokat látnak, készítsenek egy fotót, és a helyszínmegjelöléssel együtt értesítsék őket az agfi.office@gmail.com e-mail címen.

A Facebook-bejegyzés alatt Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere azt írta, hogy péntek délben a kollégák kimennek a helyszínre és letakarítják a feliratot. A civilek azt kérték tőle, hogy az ügy büntetőjogi jellegének megfelelően dokumentálják a műveletet, és készítsenek jegyzőkönyvet róla, mert fontos, hogy hivatalosan is nyoma maradjon a magyarellenes megnyilvánulásoknak.

Emil Boc polgármester éppen a napokban újságolta el, hogy megérkezett az a gőzzel és magasnyomású vízsugárral működő készülék, mely környezetkímélő módon radírozza le a falfirkákat a műemléképületekről. A berendezés egy garzonlakás árába (kb. 50 ezer euróba) került. Remélhetőleg használni is fogják, mert ahogyan a fenti eset is mutatja, bőven akad tennivaló.

Az önkormányzat illetékesei végül eltávolították a feliratot.

MTímea

foter.ro