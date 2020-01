Rod Dreher: Bárcsak lenne egy Orbánunk!

Nem hiszem, hogy a politika meg tudja menteni a kereszténységet – véli az amerikai Rod Dreher, aki új könyvében arról ír, miként jön el hamarosan a „puha totalitarizmus”.

A Mandinernek adott interjúban a konzervatív író baloldali kulturális radikalizmusról, Közép-Európa történelmi tapasztalatáról és a kereszténység jövőjéről is beszélt.

Az amerikai keresztény író-újságíróban négy évvel ezelőtt fogant meg a könyv ötlete. Egy orvos kereste meg Amerikában, és elmesélte neki, hogy az édesanyja – aki hat évet töltött egy csehszlovák börtönben politikai fogolyként – a halálán van, és azt mondogatja neki, hogy a jelenlegi amerikai közéleti viszonyok a kommunista idők kezdetére emlékeztetik.

Az interjúból az is kiderült, hogy szeptemberben Budapesten járt, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozott.

– Vele akkor csak gyors beszélgetésre volt lehetőség – mondta a Mandinernek az író.

– A kormányfő többünket fogadott, mindenki csak egy kérdést tudott feltenni neki. Az önkormányzati választás utánra ígért hosszabb, személyes beszélgetést. A tematikámba tökéletesen beleillik, hiszen fiatalon látta a kommunizmust, jól érti a nemzetköziség, a globalizmus, az Európai Unió működését, ismeri a nyugati ellenőrző intézmények tevékenységét, amelyek az egyetemes civilizáció eszméjét propagálják. Véleményem szerint ezek a szervezetek készítik elő a „puha totalitarizmus” rendszerét – mondta az interjú során Rod Dreher, aki kérdésre válaszolva elárulta, hogy az újabb találkozó egyelőre még várat magára.

Az Egyesült Államokban a genderideológia és az LMBTQ-lobbi egyre erősebb, és azok az emberek, akik ezt bírálják, gyorsan stigmatizálódnak. Az amerikaiak többsége nem érti ezt. A propaganda annyira erős, hogy sokan szégyellik az amerikai múltat, a vallásukat, és így értékeket lehet a visszájukra fordítani. Az is érdekes, hogy az átlagemberek ezt a kulturális dózist a modern technológián keresztül kapják, leginkább a megfigyelési technológiákon keresztül. Ha az állam poloskákat helyezne el az állampolgárok házaiban, hogy belelásson az életükbe, akkor valamennyien felháborodnának. De ha ugyanezt nagy cégek teszik velük – például arra hivatkozva, hogy ha információkat kapnak róluk, akkor hozzájuk, a fogyasztókhoz könnyebben el tudják majd juttatni a termékeiket –, akkor az emberek kitárják a személyes életüket. A fogyasztói életmód egyszerűbbé tétele miatt az állampolgárok kiadják magukat, és elvesztik az immunitásukat annak felismerésére, amikor majd az állam is ugyanezt teszi velük – mondta az író, aki szerint előbb-utóbb bekövetkezik a sötétség korszaka, amikor a keresztényeket újra üldözik majd.

– Bárcsak lenne nekünk is egy Orbánunk, aki ezen folyamatok ellen a megfelelő intellektuális szinten tudna harcolni – fogalmazta meg vágyait a Mandinernek adott interjú során Rod Dreher.

Rod Dreher

Amerikai keresztény író-újságíró. 1967-ben született a louisianai Baton Rouge-ban. A The American Conservative folyóirat főmunkatársa, bloggere. Vezető amerikai lapok és televíziók ismert politikai kommentátora. 2017-ben írt könyvét, a The Benedict Option-t a The New York Times az évtized legfontosabb vallásos irodalmának nevezte. A metodista neveltetésű szerző felnőtt fejjel áttért a katolikus, később a keleti ortodox hitre. Nős, három gyermek édesapja. Az író a beszélgetés során elmondta: a kiadójával megkötött szerződés aláírása után megjárta Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, részben Magyarországot és Oroszországot és eddig körülbelül öt tucat interjúalannyal ült le beszélgetni.