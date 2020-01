Újabb árváltozás a benzinkutakon

2020. január 13. 13:37

Az év első napján emelkedett a gázolaj ára 420 forint fölé, most egy kicsivel alá kerül. Mérséklődik a benzinár is. Szerdától csökken a benzin és a gázolaj átlagára is, bruttó 3-3 forinttal literenként. Így a 95-ös benzin ára 393 forintra változik, a gázolaj átlagára pedig 418 forint a hazai töltőállomásokon - írta a holtankoljak.hu.

A legutóbbi jelentős emelkedésre épp január 1-jén került sor: akkor a benzin átlagára bruttó 9 forinttal emelkedett (421 Ft/liter), a gázolaj pedig bruttó 6 forinttal lett drágább (396 Ft/liter).

holtankoljak.hu