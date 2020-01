Kontrát: Nagy a nyomás a határokon

2020. január 13. 20:53

Az év első két hete sok munkát adott a határokat védő rendőröknek és katonáknak, nagy a nyomás a határokon – jelentette ki a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.

Kontrát Károly hozzátette: tavaly összesen több mint 17 200 migráns Magyarországra jutását akadályozták meg. Idén, az év első 12 napjában 1630 migráns próbálkozott eredménytelenül bejutni az ország területére.

Elmondta: a Frontex – az EU határőrizeti szerve – az elmúlt napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt egy évben megduplázódott a balkáni útvonalon tartózkodó migránsok száma. Jelenleg több mint 100 ezer migráns halad a balkáni útvonalon, egyre többen közelednek a magyar határhoz. A migránsok gyakran nagy csoportokban érkeznek, s különböző módokon próbálnak bejutni Magyarország területére: gyalog, vonaton, taxival, vízen, alagúton – sorolta Kontrát Károly.

Közben több szakértő arra is figyelmeztet, hogy a migránsokkal terroristák is érkezhetnek Európába; ennek veszélye jelenleg is fennáll – közölte az államtitkár.

Hangsúlyozta: látható módon a migráció továbbra is az Európai Unió egyik legfontosabb problémája lesz. Kontrát Károly megjegyezte, hogy a „bevándorláspárti erők nyomásgyakorlása” napjainkban is érzékelhető.

Azt mondta: a magyar kormány az uniós szintű tanácskozásokon azt képviseli, hogy az Európai Unió külső határait meg kell erősíteni. Emellett kitartanak amellett, hogy semmilyen brüsszeli előterjesztést nem támogatnak, ami a migránsok kötelező elosztására, betelepítésére kötelezni a tagállamokat – jelentette ki az államtitkár.

Kontrát Károly szólt arról is, hogy a magyar kormány döntött a határvédelem megerősítéséről. Kérdésre válaszolva azt mondta, a határt védő szervezetek minden lehetséges veszélyre felkészültek. Minden feltétel adott ahhoz, hogy biztonságban legyen az ország, a magyar emberek – hangsúlyozta.

MTI