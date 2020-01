Magyarkanizsa: Kiállítás és könyvbemutató a magyar kltúra napja alkalmából

2020. január 14. 10:08

Több éve folyó munka végállomásaként a Forum Könyvkiadó Intézet a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely közreműködésével megjelentette a Kovács Antal magyarkanizsai szobrászról szóló könyvét, monográfiáját.

A könyv címe "Kovács Antal szobrász birkózása az agyaggal", Tolnai Ottó könyvbéli összegző írásának címét viseli. A fiatalon elhunyt szobrász életművének felfedezése valójában e könyvvel kezdődik. A vajdasági magyar szobrászat oly ritka műfajában egy jelentős alkotó fontos megismeréséhez érkeztünk.

A Magyar Kultúra Napja (I. 22.) alkalmából Magyarkanizsán, a Dobó Tihamér képtárban, január 17.-én, pénteken 18 órától megnyílik Kovács Antal életmű-kiállítása, amelynek megnyitó eseménye a könyv bemutatása.

Az esten Tolnai Ottó, költő, író és Bicskei Zoltán a könyv szerkesztői, valamint a Forium Könyvkiadó intézet részéről Virág Gábor és Brenner János beszélnek az alkotóról.

“Kovács Antal szobrászatának rendkívüli voltáról valamit már Berlinben, a Szög a nadírban című kis kötetet írva, a kis kötet fotóanyagát válogatva is megsejtettem, de akkor inkább az egyes eredményeket igyekeztem felsrófolni, illetve érzékeltetni azt, milyen fontosak számunkra, mennyire részei életünknek. Most, amikor Bicskei Zoltán módszeres fotózása közben, egyszer csak egy nagy, gazdag, teljes életművel találtam szembe magam, nagyobbal, sokkal gazdagabbal, mint valaha is gondoltam volna, zavarba jöttem. Majd minden munkája létével való nehéz, könyörtelen harcáról tudósít.” Tolnai Ottó (részlet a könyvből).

Helyszín és időpont: Magyarkanizsa, Dobó Tihamér képtár, január 17, péntek, délután hat óra.

A belépés díjtalan.

vajma.info