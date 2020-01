Nincs egyetértés a két pápa között

A 2013-ban nyugalomba vonult XVI. Benedek pápa egy társszerzőségében megjelenő könyvben védelmébe vette a katolikus egyház papi cölibátusát, miután utódja, Ferenc hajlik arra, hogy nős férfiakat is pappá lehessen szentelni. Ez a kérdés tavaly októberben merült fel egy püspöki zsinaton, amelyen az Amazónia távoli vidékein élő egyházi vezetők paphiányra panaszkodtak, és javasolták, hogy idősebb, nős férfiakat is lehessen pappá szentelni.

Ferenc meglátogatja elődjét a vatikánvárosi Mater Ecclesiae monostorban - jezsuita.blog.hu

A 92 éves Benedek pápa közölte, nem tud csendben maradni a kérdésben. A könyvben kifejti, hogy a papi nőtlenség a katolikus egyház több évszázados hagyománya, és az az óriási jelentősége, hogy betartásával a papok jobban tudnak összpontosítani a feladataikra. – Számomra nem tűnik lehetségesnek, hogy valaki egyidejűleg két hivatást gyakoroljon – szögezte le.

A BBC brit és a Deutsche Welle német híroldal megjegyzi: Benedektől mint leköszönt pápától rendkívül ritka, hogy egyházi ügyekbe avatkozzon. Hat évvel ezelőtt gyenge egészségi állapotára hivatkozva vonult vissza, és ígérte, elrejtőzik a világ elől. A Szentszék hivatalosan még nem reagált a könyvre, amelyből eddig csak részleteket közölt a Le Figaro francia lap, teljes terjedelmében tegnap tették közzé. Kommentátoraik azonban meglepetten közölték, hogy Benedek intervenciója megtöri a hagyományokat.

Massimo Faggioli egyháztörténész és teológus szerint Benedek „nem azért törte meg a csendet, mert nem akarja hallgatási ígéretét betartani. A cölibátus feladása súlyos hagyományszegés.”

Visszavonulása után azonban a konzervatív Benedek cikkekben, könyvekben, interjúkban ismertette a katolikus értékekről vallott nézeteit, amelyek sok ponton eltérnek Ferenc pápa progresszívabb véleményétől. Hírek szerint Ferenc megfontolja a zsinaton elhangzott javaslatot. Döntése néhány hónapon belül várható. A hagyományféltő katolikusok attól tartanak, hogy ha Ferenc engedélyezi nős férfiak felszentelését, akkor a papi cölibátusnak is hamarosan vége szakadhat.

– A probléma egyébként nem új keletű a katolikus egyházban, az 1962-es második vatikáni zsinat óta napirenden van, és megoldásra is van példa – mutat rá a Ferences Sajtóközpont igazgatója. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Szerdahelyi Csongor az anglikán egyház azon nős papjait hozza fel, akik katolikus hitre tértek, de nem kellett megválniuk családjuktól, bizonyos képzés után ismét szolgálhattak.

Amazóniában is helyi problémára keresik a választ, és a helyiek az arra méltó, kipróbált nős férfiak felszentelését tartják megoldásnak. Ez esetben a távoli helyekre nem évente csak egyszer jutna el pap. – Persze a döntést nem elkapkodva kell meghozni, figyelembe véve, hogy a cölibátus körüli vita sokak érzelmét felborzolja – figyelmeztet az igazgató.

Arról, hogy Ferenc pápa hozzáállása nem okoz-e negatív visszhangot, Szerdahelyi Csongor azt nyilatkozta, hogy eddig még minden egyházfő borzolta a kedélyeket, és Ferencnél figyelembe kell venni latin-amerikai hátterét, ahonnét eltérő látásmódot hozott magával.

XVI. Benedek pápa lemondása után először a Castel Gandolfó-i pápai nyári rezidencián találkozott utódjával, Ferenc pápával 2013. március 23-án, augusztus 31-én pedig szentmisét mutatott be a jelen lévő ötven egykori tanítványának. Lemondását követően ez volt az első nyilvános szentmiséje. 2014. február 22-én megjelent a Ferenc pápa által összehívott bíborosi konzisztóriumon. Ugyancsak részt vett a bíborosokkal koncelebrálva a Szent Péter téren Ferenc pápa által vezetett kanonizációs szentmisén, 2014. április 27-én, az isteni irgalmasság vasárnapján, melyen utódja a szentek sorába iktatta két elődjüket, XXIII. János és II. János Pál pápát. Ezt a napot nem hivatalosan a négy pápa napjaként is említik. 2019-ben az emeritus pápa hosszú írást közölt a Klerusblatt című német folyóiratban. Írásában figyelmeztetett, hogy a „pornográfia megjelenése az 1960-as évektől megroppantotta a társadalmakat, erre pedig az egyház nem volt képes megfelelő választ találni, sőt maga is megroppant, a papi szemináriumokban melegklubok alakultak ki”. Benedek egyébként a mai napig Vatikánvárosban lakik egy volt monostorban.

