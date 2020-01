KDNP-s önkormányzatok: Merjünk bízni a fiatalokban és hajrá vidék!

2020. január 14. 12:35

Ifjúsági és vidékfejlesztési konferenciával egybekötött tisztújító ülést tartott a KDNP Önkormányzati Tanácsa a hétvégén Érpatakon.



503 kilométer az út a Zala megyei Lentiből a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érpatakig, melynek túlnyomó többségét gyorsforgalmi úton lehet megtenni. Így is 5 órás utazással kell számolnia annak a zalai önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, aki megyei önkormányzati tanácsi delegáltként mandátumot kapott a KDNP (országos) Önkormányzati Tanácsa ülésének tisztújításán résztvenni. Megérte azonban az oda-vissza már ezer kilométeres utat vállalni, hiszen a már megszokott vendégszeretet mellett gazdag programmal és számos vezető szakpolitikussal találkozhatott az ember a tanácskozáson.



Megtisztelő volt, hogy első hivatalos útjaként érpataki rendezvényünkre látogatott el Rácz Zsófia (a közösségi média tanúsága szerint Nacsa Lőrinc IKSZ-elnökkel utaztak), frissen kinevezett fiatalokért felelős helyettes államtitkár (EMMI), hogy találkozhasson az ott jelenlévő kereszténydemokrata fiatalokkal, IKSZ-esekkel. Felszólalásában kifejtette, hogy hivatásfelfogása szerint elsősorban kérdezni és nem megmondani szeretne – nem csak hallani, de érteni is –, nyitottan közeledni a fiatalokhoz, sokfelé elutazni az országban, és sokukkal találkozni. Munkájához ezúton is sok energiát, kitartást kívánunk!



A konferencián jelen volt Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, aki szintén elsősorban a fiatalokhoz, a fiatalokról szólt előadásában. Büszkén vázolta, hogy a csapatában az átlagéletkor 32 év alatt van, tehát nem csak beszélni tud a fiatalítás jelentőségéről, hanem mindennapi gyakorlatában műveli is azt – pozitív tapasztalatokkal. Jakab István elmondta, hogy véleménye szerint meg kell engedni azt is, hogy a fiatalok elkövessék a maguk hibáit, hiszen ez is hozzátartozik a tapasztalatgyűjtéshez, a hibákat pedig jobb pályánk elején elkövetni, amikor még kisebb azok kockázata.



Realitás – és itt már a cikk szerzője szól – hogy 30 évvel az első szabad országgyűlési választások után már nem is egy, de több generáció nőtt fel Magyarországon úgy, hogy saját megélt tapasztalattal nem rendelkezik a Magyarországon megvalósult szocializmus valóságáról. Az ún. Y generáció (1980-1995 közt születettek) legidősebb tagjai is általános iskolások voltak akkor még csak, amikor kikiáltották a köztársaságot, Antall József kormányt alakított, és az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánk területét. A Z generáció tagjai (1996-2007 közt születettek) már egy atlanti elköteleződésű (NATO-tagság), EU-tag országban szocializálódnak politikai szempontból. Ezen fiatalok a médiában megjelenített, illetve tanulmányi és munkaügyi célokból megtapasztalható Nyugathoz mérik a mai magyarországi viszonyokat, lehetőségeket – akár igazságos ez, akár nem. Erre figyelemmel kell lennünk ifjúságpolitika kialakításakor, az intézkedések és a kommunikáció szintjén is, hiszen ez a korosztály szépen lassan többségbe fog kerülni a szavazóurnáknál is.



„Fide, sed cui, vide”, azaz: bízzál, de nézd meg, kiben – tartja a latin mondás. Azért is nagyon ide illő ez a gondolat, mert egyfelől tartalmazza azt a követelményt, hogy meg kell adnunk a bizalmat, időnként meg is kell előlegeznünk azt a fiataloknak (hiszen valahol el kell kezdeni, és a gyakorlattal rendelkező pályakezdő hiába a HR-esek álma, valójában önellentmondás). Másfelől, természetesen helyénvaló az óvatosság is, hiszen a fiatalítás jelszava sosem válhat abszolút céllá – a feladatra alkalmas fiatalokat kell megtalálni és helyzetbe hozni, hogy aztán a teher alatt a pálma nőjön, és ne a gaz. A tapasztaltak fontos feladata tehát az alkalmasság jeleit észrevenni és megnyitni az utakat.



Érpataki tanácskozásunk szempontjából különös jelentőséggel bírt Nagy István agrárminiszter, Gyopáros Alpár kormánybiztos és Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadása – ugyanis mindhárman az önkormányzatok számára fontos gondolatokat, kormányzati terveket osztottak meg a jelenlévő önkormányzati tanácsi delegáltakkal. A vidéki Magyarország jelentőségével kapcsolatban Nagy István elmondta, hogy amikor Magyarország bajban volt, a megújulás mindig vidékről jött. A Magyar Falu Program a kormány odafigyelését igazolja a kistelepülések irányába, az utak nem azért újulnak meg, hogy könnyebb legyen elmenni, hanem hogy jobb legyen megérkezni.



A miniszter rámutatott, hogy hasznos volna fiatalokat – divatos szóval élve – érzékenyíteni a mezőgazdaság, az élelmiszerelőállítás, a vadgazdálkodás valóságára is, hogy a teremtett világ rendjének megfelelően tudjanak különbséget tenni háziállat, házi kedvenc és tenyészállat, haszonállat, vadállat közt. Lehet ugyanis ahhoz ragaszkodni, hogy csak mélyalmos és szabadtartású csirke tojása kerülhessen a polcokra, azonban a haszonállatok ilyen „jogainak és jólétének” biztosítása annak költségeire tekintettel könnyen eredményezhet 100 forint körüli tojás árat. A jelenlévő fiatal kereszténydemokratákra utalva elmondta, szíves látja, hogy a fiatalok megkérdőjelezhetetlen és örökérvényű értékek mentén akarnak politizálni, mert így lesznek képesek rá, hogy megváltoztassák a világot.

A KDNP Önkormányzati Tanács újonnan megválasztott vezetősége

Gyopáros Alpár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a Magyar Falu Program folytatódik, sőt bővül: az infrastrukturális célú fejlesztések támogatása mellett a jövőben a kistelepülései civil szervezetek is forráshoz juthatnak a programból. Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár megerősítette, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap mellett szükségesnek látták, hogy a kisebb civil szervezetekre optimalizált civil támogatási programot indítsanak, a Magyar Falu Program keretei közé helyezve. Így egyszerre tud fejlődni az épített környezet és a közösségek, a falvak két legfontosabb megtartó és vonzó ereje.

A KDNP Önkormányzati Tanácsának küldöttjei Seszták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét választotta elnökévé, Farkas András piliscsabai polgármestert titkárnak, Michl József tatai polgármestert alelnökének, az elnökségbe 8 tagot választottak az ország minden régiójából.

Az Érpataki tanácskozáson a fentiekben említetteken kívül sok más országos és megyei vezető jelen volt, a vidékfejlesztést, az ifjúságügyet képviselve. A Kereszténydemokrata Néppárt több 2019 év végi tisztújításon megválasztott megyei elnöke is részt vett a tanácskozáson, mely az országos tisztújítás előtti utolsó országos szintű összejövetele volt a pártnak. A KDNP központi vezetését Gaal Gergely, az Országos Választmány titkára képviselte.

dr. Császár Zoltán

a KDNP Zala megyei elnöke





gondola