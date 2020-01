Könyvbemutató : Reménység az abszurditások világában

2020. január 14. 13:13

"Mi tartott, tart össze húsz éve bennünket? Magyar létünk, nyelvünk, szülőföldünk, hazánk, keresztény civilizációnk féltő szeretete. Közös hitünk, hogy a helyzet elég reménytelen ahhoz, hogy érdemes legyen küzdeni ezen értékeink fennmaradásáért, megőrzéséért" - fogalmazott Járosi Márton, az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke azon a könyvbemutatóm. amelyen Bogár László és Molnár Pál: Vendég a présházban című kötetét taglalták a pesti Belvárosban, a Veres Pálné utcai kereszténydemokrata rendezvényteremben.

Sipos Árpád ügyvéd, Molnár Pál főszerkesztő, Járosi Márton társulati elnök és Bogár László közgazdász professzor.

Hogyan kerültünk mi hárman egy „gyékényre”? - vetette föl a társulati elnök. "Molnár Pál Bogár Lászlóval való találkozása a könyv utószóban olvasható. A folytatásról Molnár Pál így vall: „a magyar nemzeti közösség fennmaradása…mindkettőnknek kiemelkedően fontos, és az erőfeszítések mellett kockázatokat is vállalunk, hogy ezt elősegítsük.” Molnár Pállal én a Műegyetem dísztermében 1995-ben találkoztam, ahol egy MET rendezvényen a rabló energetikai privatizáció ellen érveltem. Az előadásom alapján válhattam „gyanússá” neki, mert annak végén odajött hozzám, akkor kezdődött máig tartó barátságunk. Ö volt sokáig az én „sajtófőnököm”, s tanítgatott a médiavilág rejtelmeire. Bogár Lászlónak Fekete Csaba mutatott be 1999-ben. Akkor ő az első Orbán kormány államtitkára volt. Rendszeres negyedórás találkozásainkon betekintést kaphattam a „politika bugyraiba”, s rövid, A5-ös lap terjedelmű elemzésekkel segíthettem kormányzati munkáját. Ő az én nálamnál tíz évvel fiatalabb tanítómesterem. Ezek a találkozók, majd az ezt követő rendszeres találkozásaink segítettek abban, hogy mérnök létemre felismerjem az életünket meghatározó társadalompolitikai folyamatok valódi természetét."

A fősodor sajtóból kimaradó témák iránt élénken érdeklődött a közönség.

A mintegy nyolcvan - nagyrészt kereszténydemokrata - értelmiségi körében megtartott rendezvényen Járosi Márton fölvetette: mi az a Bogárizmus?

"Egy kortárs elemző Bogár László életművét találóan így foglalta össze: bogárizmus. Az „izmusra” végződő ideológiák (marxizmus, kommunizmus, nácizmus, szocializmus, liberalizmus, globalizmus) közös jellemzője az ember-ellenesség, az erőszak, az emberölés nyílt, vagy burkolt legalizálása; Az izmusok alapkérdése: ki kit győz le. Ezzel szemben a bogárizmus lételméleti, mondhatnánk, teremtéselméleti alapon értelmezi világunkat, benne lokális környezetünket is. Szinte prófétai lelkülettel hirdeti a modern szakralitást, a vissza régiesülést. Minden a hitünkből fakad, ez a forrás. Bár nem kézzelfogható, de jól érzékelhető kapcsolódás a lét forrásához. Az Isteni erő bennünk rejlik és meg is található. Ennek felismerése lenne az igazi „önmegvalósítás”, az isteni jóság megvalósulása bennünk. Íme, a bogárizmus kulcsszavai: szeretet, lelki-testi egészség, türelem, szelídség, alázat, hitre épülő tudás, békesség, bátorság, becsület; és kulcskifejezései: a változtatást magunkon kezdjük, először magunkat győzzük le, a szeretethálót kell helyreállítani. A magyar megmaradás bogárista értelmezése nem faji alapú. „A Kárpát medence minden lakója sokkal gazdagabb és méltóbb életet élhetne….,ha a Szent Korona szakrális történelmi Magyarországa fennmeredt volna. A Magyarország felszámolásában mesterkedők tragikus tévedése, hogy nem veszik észre, hogy „a láthatatlan közös ellenség vezet egymásnak minket, mi pedig hagyjuk, vagy akár segítjük is.”

Molnár Pál Járosi Márton kérdéseire válaszolt.

A kötetben megjelenő 35 interjú először a Présház hírportálon látott napvilágot. Erről A Présház szolgálata alcímmel beszélt a társulati elnök.

"Molnár Pál több mint 40 évig gazdasági újságíróként tevékenykedett: az írott sajtóban, a televízióban, a rádióban. Művészeti díjakat alapított, amelyek közül leghíresebb a Balassi Bálint-emlékkard, ennek a nemzetközi irodalmi díjnak a 24. átadását készíti elő. Mai világunkban már szinte semmi sem az, aminek látszik. A hírlapok, digitális világunkban a hírportálok, eredetileg a valóságról szóló tudósítások lennének, világosan elkülönítve ettől a hírhez fűzött kommentárokat, magyarázatokat. Ma azonban már a híreket is gyártják, globális híriparról beszélhetünk. A híripar lányege nem a közvetítés, a felvilágosítás, az ismeretterjesztés, hanem a valamilyen (csoport)érdekből alkalmazott befolyásolás. Ebben a világban jelent egy üde szigetet az online-sajtóban a Molnár Pál által négy éve főszerkesztett Présház.Eu, amely a napi eseményekre fókuszálva a nemzet iránt elkötelezett, szilárd erkölcsi-eszmei alapokon álló hozzáértőket kérdez, röviden lényegre törően. Nem mocskolódik, kulturáltan és szépen szól. Nem rombol, hanem épít. A szerkesztő dicséretére szóljon, hogy nem önmagát akarja megvalósítani, hanem az időszerű témák sokszínűségével a nemzet életerejét igyekszik bemutatni, táplálni. Az ő interjúit tartalmazó könyv kicselezi a politikailag korrekt korlátozást: polkorrekt módon fogalmaz, ennek ellenére minden kényes témát megvilágít, minden fontos gondolatot elmond. Vallja, hogy a PC minket nem korlátoz, nevetségessé tesszük azokat, akik a PC-diktatúrával elnyomni akarják a gondolatszabadságot" - fogalmazott Járosi Márton.

Bogár László a történések mögöttesére világított rá.

Miről szól a könyv? Miként a villamosiparban évtizedeken át dolgozó mérnök elemezte: "Két kiváló, fentebb méltatott magyar alkotó műve a Bogárizmus bemutatása Présházi előadásban. Látszólag kicsi terjedelmű, de hatalmas mű: a 35 rövid íráson keresztül — kérdés-felelet formájában — bemutatja korunkat, mint a megvalósult abszurditások világát, amelynek nem szabadna létezni, mégis létezik. Az aktuális események lételméleti alapozottságú elemzésein keresztül valós képet kapunk hazánk, Európa s a világ állapotáról, válságáról. Ebből a szempontból nehéz, fájdalmas olvasmány, de minden írás végén megjelenik a remény, talán még nem visszafordíthatatlan a romlás. A könyvet jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretnék megérteni a körülöttünk zajló kaotikus világ mélyszerkezetét, a globalitás permanens háborújának indítékait. Az olvasók a megértésen túl segítséget is kaphatnak ahhoz, hogy a jó oldalára állva cselekedjenek is a változásokért. Jót tenni mindig lehet, s kell is. Ez is az emberlét egyik kiváltsága."

Járosi Márton a kötet alapos ismerőjeként vezette a rendezvényt - Fényképek: Egressy Rita felvételei

Járosi Márton a Szentírás példáit vette elő. "Mai emberek sokkal többet fedezhetünk fel magunkban Káin lelkületéből, mint Ábeléből. Az emberiség Káin és utódai példáját követi: a jó és a rossz keveredik benne. A jók építették a civilizációkat, a rosszak lerombolták. A Gonosz megmutatta Jézusnak a Föld minden országát és azt hazudta, hogy, annak adom, akinek akarom, neked akkor, ha imádsz engem. Vagyis azt hazudta, hogy a gonosz mindent megtehet. Ez a mai megnevezhetetlen háttérhatalom magabiztossága. Ez a mai nevén nem nevezhető világhatalom a Gonosz, amely különböző intézményekbe rejtőzve, álruhákba öltözve gyötri a Fold lakóit. Az ő erejét azonban a Karácsonykor született Megváltó megtörte, ezért van remény. Nagy Gáspárral szólva: a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való..."

A könyvbemutatóról beszámolt az M5 közcsatorna, az 58 másodperces tudósításban Bogár László érzékeltette, hogy az európai civilizáció megállítható a lejtőn, ehhez azonban éles fényben kell látnunk a kockázatokat.

