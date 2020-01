Férfi kézilabda Eb - Nagy László: nem szabad elégedetlennek lennünk

2020. január 14. 17:39

Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak nem szabad elégedetlennek lenniük, amiért döntetlent játszottak az olimpiai és világbajnok Dániával az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, hétfőn Malmőben.

Nagy László - MKSZ/Kovács Anikó

"Nem feltétlenül volt benne több, nem szabad elégedetlennek lennünk, és nem is vagyunk" - nyilatkozta kedden az MTI-nek a magyar szövetség alelnöke, aki a szakmai stábnak is tagja.



A fiatal, tapasztalatlan magyar csapat nagy meglepetésre szinte végig vezetett, a dánok csak egyszer kerültek előnybe, a végeredmény pedig 24-24 lett.



A magyarok győzelem esetén biztosíthatták volna a középdöntőbe jutásukat, de a hajrában Balogh Zsolt tíz értékesített büntető után hibázott, majd váratlanul becserélték Bartók Donátot, aki előbb eladta a labdát, aztán pedig kiállítást érően szabálytalankodott. A legvégén a játékvezetők két dán belementést nem fújtak le, és bár Mikkel Hansen lövését Mikler Roland nagy bravúrral kivédte, már csak nyolc másodperc volt hátra. Az időkérés után nem a mezőnyből folytatódott a játék, hanem a kapuból kellett indítani a labdát, így újabb helyzet kialakítására már nem volt idő.



Gulyás István szövetségi kapitány elmondta, a második félidő második felében nem láttak okot az időkérésre, ezért hagytak kihasználatlanul egy lehetőséget. Bartókot pedig azért kellett hirtelen beküldeniük, mert Balogh Zsolt elkészült az erejével, Máthé Dominiknak pedig begörcsölt a lába.



Nagy László úgy vélekedett, benne van a meccsekben, hogy a hajrában nem sikerül megőrizni az előnyt, főleg egy ilyen világklasszis válogatott ellen. Hozzátette, több gyakorlással, több együttléttel javíthatóak lesznek a hibák, annak viszont nagyon örül, hogy a csapatnak van tartása.



"A korábbi világversenyeken vagy selejtezőkön nem sokszor fordult elő, hogy kettőnél több meccsen jó teljesítményt tudtunk nyújtani és győzelemre álltunk. Szerencsére az elmúlt rövid időszakban ez nagy részben sikerült" - mondta.



A korábbi világklasszis jobbátlövő emlékeztetett, a norvég-svéd-osztrák közös rendezésű tornán az eredményektől függetlenül elsősorban saját magukra összpontosítanak.



"Támadásban és védekezésben is viszontláttuk az elvégzett munkát a mérkőzéseken. A játékosok fegyelmezettek, van hitük, bizalmuk és önbizalmuk, ezért elégedettek vagyunk az eddig látottakkal" - szögezte le.



Nagy László elmondta, az edzői stábban Gulyás Istvánnak, Chema Rodrígueznek és neki is ugyanaz a feladata: a csapatot a legoptimálisabb állapotba hozni. A mérkőzések közben a kispadon nagyon sokat konzultálnak a cserékről és a taktikáról.



"Azt gondolom, egyelőre egészségesen, jól funkcionál ez a hármas szakmai stáb. Szerintem a csapat felé is ez tükröződik vissza, hiszen megvan a bizalom az edzők és a játékosok között. Szóltunk nekik, hogy egyből jelezzék, ha bármilyen kérdés vagy kétség vetődne fel" - magyarázta.



Ha a három ponttal álló magyar együttes nem kap ki következő ellenfelétől, Izlandtól a szerdán 18.15-kor kezdődő meccsen, biztosan továbbjut az E csoportból. Vereség esetén szurkolnia kell a már biztosan kieső oroszoknak, hogy szerezzenek pontot a Dánia elleni 20.30-as találkozón.



"Van a fejünkben egy forgatókönyv arról, hogyan szeretnénk nekiállni a szerdai meccsnek. Kérdés, mennyit vett ki a játékosainkból az eddigi két mérkőzés, de erre is fel vagyunk készülve és ezzel is meg fogunk birkózni" - mondta Nagy László.



Kedden Malmö városa fogadást adott az Európa-bajnokságon részt vevő csapatoknak. A magyar küldöttség képviseletében Nagy László egy aláírt mezt ajándékozott Frida Trollmyr kultúráért és sportért felelős alpolgármesternek.



A torna kezdete előtt az egyik tapasztaltabb magyar kézilabdázó megjegyezte, fiatal csapattársai közül többen most látják először élőben Mikkel Hansent és a többi dán kiválóságot. Erről szólva Nagy Bence, a Ferencváros 24 éves balátlövője közölte, próbálnak nem arra összpontosítani, hogy ki az ellenfél, inkább a saját dolgukkal foglalkoznak védekezésben és támadásban is.



"Az idősebb játékosok és az edzői stáb is segít nekünk, hogy jól kezeljünk ezt a helyzetet. Amikor a meccs előtt felálltunk és bejöttek a dánok, Balogh Zsolt odajött hozzám, és mondta, ne úgy kezeljem ezt, hogy most a dánokkal játszunk, csak úgy, mintha egy sima NB I-es mérkőzés lenne, vállaljam el ugyanazt, amit ott elvállalnék. Azt gondolom, ennek sikerült is eleget tennem" - mesélte Nagy.



Hozzátette, az első világverseny azért könnyebb egy játékosnak, mert az ellenfelek még nem nagyon ismerik, a kapusok nem tudják, hogy hova várhatják a lövéseket.



"Ezzel tudunk élni, és ha továbbra is így ki tudjuk használni, akkor jó úton járunk" - vélekedett.



A dánoknak négy gólt dobó Nagy Bence szerint a döntetlen akkor lenne igazán nagy eredmény, ha az utolsó csoportmérkőzésükön is sikerülne pontot szerezniük.



"Nem vagyunk telhetetlenek, az eddigiekre is nagyon büszkék vagyunk. Úgy jöttünk ide, hogy szerettük volna letenni a névjegyünket, azt gondolom, ez már sikerült, nem is kicsit. Szeretnénk még egy bravúrt elérni, de ehhez az izlandiaknak is lesz szavuk" - nyilatkozta az MTI-nek a ferencvárosi átlövő.



Mint kifejtette, látták, hogy az izlandiak az eddigi mérkőzéseiken nagyon tempós kézilabdát játszottak, mind lerohanásban, mind pedig a felállt fal ellen nagyon gyorsan járatják a labdát.



"Nálunk a védekezés és a kapusteljesítmény nagyon jól működött, vagyis két ellenkező stílus találkozik majd. Szeretnénk mi alakítani a játék képét, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e vagy sem" - magyarázta Nagy Bence.



MTI