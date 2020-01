Timmermans: az EB 100 milliárd eurót nyújt a megújuló energiastratégiára

2020. január 14. 18:17

Az Európai Bizottság 100 milliárd eurót különít el azon pénzalap számára, amely segítséget fog nyújtani a tiszta energiaforrásokra történő átálláshoz az olajpalától vagy széntől függő gazdaságok számára - közölte Frans Timmermans EU-biztos, az úgynevezett európai zöld megállapodással kapcsolatos munka koordinátora Strasbourgban kedden.

Timmermans az Európai Parlament plenáris ülésén, az Európai Bizottság által decemberben bemutatott európai zöld megállapodás finanszírozási lehetőségeiről folytatott vitában hangsúlyozta, hogy a dokumentumban rögzített céloknak köszönhetően az Európai Unió 2050-re klímasemleges gazdasági térség lesz.



A megvalósításhoz szükséges európai zöld beruházási terv lehetővé teszi az átállást a tiszta energiaforrásokra. Az átállást segítő, úgynevezett méltányos átállási alap szolidaritásra épít a nehezebben teljesítő országokkal - hangsúlyozta.



Elmondta azt is, hogy az uniós bizottság különleges kölcsönöket biztosít az Európai Beruházási Bank segítségével a helyi hatóságoknak és önkormányzatoknak a szigetelési munkálatok elvégzéséhez, valamint ahhoz, hogy modernizálni tudják a szénfűtéstől függő háztartások fűtési rendszereit.



A levegő szennyezettségének csökkenése által kevesebb lesz a légúti megbetegedések miatt bekövetkező megbetegedések és halálesetek száma - tette hozzá Timmermans.



Valdis Dombrovskis, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos beszédében arról tájékoztatott, hogy az uniós bizottság által elkülöníteni tervezett 100 milliárd eurós finanszírozás további beruházásokat ösztönöz majd, elérve akár a 280 milliárd eurót a klíma- és környezetbarát célok megvalósítására.



Az uniós bizottság megteremti annak a feltételeit is, hogy a hatóságok és a magáncégek fenntartható, klímabarát módon tudjanak beruházni. Ezzel összefüggésben meghatározza azokat a zöld gazdasági tevékenységeket, amelyek klímasemlegesnek minősülnek. Ezáltal megteremti azokat az általános uniós előírásokat, amelyeket az állami és magánszektorban egyaránt alkalmazni lehet.



Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az átállás jelentős gazdasági és társadalmi változással fog járni, amelynek magas költsége és beruházásigénye lesz.



"Támogatni kell az alacsonyabb jövedelmű tagállamokat, különösen a legkevésbé fejlett régiókat és azon ágazatokat, ahol az átalakulás munkahelyek megszűnéséhez vezet majd" - fogalmazott.



Kiemelte, hogy a méltányos átállási alap létrehozásához nem szabad az olyan hagyományos uniós politikák támogatásából elvenni, mint például a kohéziós alap vagy a közös agrárpolitika. Az unió többéves költségvetési keretén felüli pénzügyi forrásból, friss pénzből kell ezt kialakítani - mondta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatások hatályát nem lehet csak azon tagállamokra korlátozni, ahol a szén kivezetése nagy problémát jelent.



Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom EP-képviselője felszólalásában azt hangsúlyozta, biztosítani kell, hogy a méltányos átállás elérje a legszegényebb és legkirekesztettebb európai régiókat is.



Véleménye szerint megfelelő irányításra van szükség, ugyanis "nem tehető meg, hogy egy kis kör kapja meg" az európai támogatásokat. A méltányos átmenet alapját ezért átlátható módon kell kezelni, a "szolidaritásnak és a transzparenciának kéz a kézben kell járnia" - mondta a képviselő.



Az EP-képviselők szerdán szavaznak az európai zöld megállapodásról kialakított parlamenti álláspontról.



MTI