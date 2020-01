Weber: az Európai Néppárt nem változtat irányvonalán

2020. január 14. 18:32

Az Európai Néppárt (EPP) nem változtat irányvonalán. Álláspontja világos: ha valaki ehhez a pártcsaládhoz akar tartozni, követnie kell az értékeit - jelentette ki Manfred Weber, a néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője kedden Strasbourgban sajtótájékoztató keretében, Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti megállapításaira reagálva.

Manfred Weber - euractiv.de

A magyar kormányfő budapesti évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta: a Fideszt nem a mai formájában érdekli az Európai Néppárt (EPP), ezért változásra van szükség a pártcsaládon belül. Kijelentette: a néppárt zsugorodik, veszíti befolyását, pozícióit és képviselőhelyeit, mert rossz - liberális, szocialista, centrista - irányba tart. A kérdés szerinte az, hogy a néppárton belül a Fidesznek van-e kellő hatása, hogy kikényszerítse vagy kezdeményezze a változást. Ha az Európai Néppárt képtelen irányt váltani, akkor egy új európai kereszténydemokrata kezdeményezés kell az európai pártéletben, mert Macron francia elnök baloldali mozgalma emelkedésének ellensúlyát meg kell teremteni - mondta Orbán Viktor.



Manfred Weber az Európai Parlament plenáris ülésének margóján tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a Fidesz néppárti tagjai megbízható EP-képviselők, hozzájárulnak a pártcsoport munkájához.



Orbán Viktor változást sürgető kijelentéseire reagálva a frakcióvezető azt mondta, figyelik a következő napok fejleményeit, és meglátják, lesznek-e esetleg pozitív változások, de a néppárt alapvetően nem változtat irányvonalán.



Kijelentette azt is, hogy az EPP pontosan tudja, hogyan lehet megnyerni a választásokat. Ezt a tavaly májusban tartott európai parlamenti választások is megmutatták. Arra emlékeztetett, hogy pártja, amelynek tavaly a csúcsjelöltje volt, a legutóbbi választáson 40 százalékos eredmény felett teljesített.



"Ezért nem kérünk kioktatást sem a politika, sem a választások ügyében. A mi irányvonalunk és értékeink világosak" - fogalmazott.



Manfred Weber újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy parlamenti munkája során a néppárt kész együttműködni az EP zöld, szocialista, liberális vagy bármelyik más frakciójával, amennyiben a közös érdekek azt megkívánják.



MTI