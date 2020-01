Felmérés: Soós Zoltán nyerheti a helyhatósági választásokat Marosvásárhelyen

2020. január 14. 19:45

Nagy meglepetéseket tartogathatnak a helyhatósági választások Marosvásárhelyen egy decemberben végzett IRES-felmérés szerint, amelyet az agendademures.ro hozott nyilvánosságra. Míg 4 évvel ezelőtt a felmérések a jelenlegi polgármester, Dorin Flora győzelmét vetítették előre, most a helyzet teljesen másképp fest. A nyilvánosságra hozott telefonos felmérés szerint ha most tartanák a helyhatósági választásokat, és ha azok kétfordulósak lennének, Dorin Florea még az első fordulóba sem kerülne be.

A közvéleménykutatás szerint egyfordulós választás esetén a legtöbb voksot az RMDSZ jelöltje, Soós Zoltán kapná.

Soós Zoltán - maszol.ro

Ha kétfordulós lenne, Soós az PMP jelöltével, Mureș Emil Marius Pașcannal küzdene meg Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért.

Arra a kérdésre, hogy ha indulna a választásokon, kit szavaznának meg, a megkérdezettek 50 százaléka Soós Zoltánt mondta. A második helyen 42 százalékkal Pașcan áll, a harmadik helyen 38-38-38 százalékkal Theodora Benedek, Dan Mașca és Cosmin Pop áll, a hatodik helyen Vass Levente 34 százalékkal, Dorin Floreára csak 33 százalékuk szavazna.

Arra a kérdésre, hogyan értékelik a jelenlegi polgármester tevékenységét, 7 százalékuk nagyon jó, 36 százalékuk jó, 33 százalékuk gyenge, és 24 százalékuk nagyon gyengen minősítést adott. Az IRES -felmérés szerint a legtöbb szavazatot (22 százalék) az RMDSZ kapná, ha most lennének a választások, 21 százalékot a PNL, 11 százalékot az USR-PLUS, 8 százalékot a POL, 7 százalékot a PSD, 4 százalékot az ALDE, 4 százalékot a PMP.

A telefonos felmérést 841 személy megkérdezésével végezték tavaly decemberben.

maszol.ro