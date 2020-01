Megsértették a tiszteséges tárgyaláshoz való jogot Hodorkovszkij ügyében

2020. január 14. 19:58

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kedden hozott ítéletében a tisztességes tárgyaláshoz való jog megsértése miatt elmarasztalta Oroszországot, amiért a Yukos (Jukosz) olajvállalat korábbi vezetőjének, Mihail Hodorkovszkijnak és társának, Platon Leonyidovics Lebegyevnek üvegketrecben kellett megjelennie a tárgyalásokon.

Üvegkeretben - thewrap.com

Mihail Hodorkovszkijt és a Yukos (Jukosz) olajvállalat több volt vezetőjét azzal vádolták, hogy 51 milliárd dollárt vontak ki Oroszországból offshore cégeken keresztül.



A strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság tájékoztatása szerint a jogsértésre Hodorkovszkij és társa ügyének második tárgyalási fordulója idején, 2009 márciusa és 2010 decembere között került sor.



A bíróság keddi döntése szerint Oroszország nem biztosított megfelelő tárgyalási körülményeket az elítéltek számára. Közölték: az orosz hatóságok megtagadták a védelem jogát ahhoz, hogy az eljárás folyamán tanúkat idézzen be meghallgatásra és szakértői véleményeket tegyen közzé a vádlottak büntetlenségének igazolására.



Az emberi jogi bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az orosz hatóságok megsértették a magánélet és a családi élet tiszteletben tartásának jogát is az által, hogy nem biztosítottak a vádlottak számára a nemzetközi jog szerint előírt láthatást előzetes letartóztatásuk alatt.



Mivel a kérelmezők nem nyújtottak be kártérítés iránti kérelmet, a bíróság szerint a jogsértés megállapítása elegendő igazságtételt jelent az általuk elszenvedett nem vagyoni kárért - tette hozzá az emberi jogi bíróság.



Hodorkovszkij, aki a Yukos olajvállat tulajdonosaként valaha Oroszország leggazdagabb emberének számított, tíz évet töltött börtönben, miután összeütközésbe került Vlagyimir Putyin elnökkel. 2003-ban letartóztatták, majd adóelkerülés és sikkasztás címén 14 évre ítélték. Az orosz államfő a komoly politikai ellenlábasának számító volt olajmágnást 2013-ban kegyelemben részesítette. Ezután Hodorkovszkij Svájcba távozott, ahonnan továbbra is támadja Putyint és a Kreml politikáját.



MTI