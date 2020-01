Impeachment - McConnell: a szenátusi tárgyalást várhatóan január 21-én tartják

2020. január 14. 23:01

A Donald Trump amerikai elnök felelősségre vonását célzó alkotmányos eljárás (impeachment) szenátusi tárgyalása várhatóan január 21-én lesz - jelentette be kedden a szenátus republikánus frakciójának vezetője.

Mitch McConnell - vanityfair.com

Mitch McConnell közölte azt is, hogy amennyiben a képviselőház szerdán átküldi az eljárás képviselőházi szakaszában megszavazott két vádpontot, akkor a szenátusi tárgyaláson az esküdtek szerepét ellátó szenátorok még e hét végén leteszik a szükséges esküt John Roberts főbíró előtt. John Roberts az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke. Ő irányítja majd az eljárás szenátusi tárgyalását.



Nancy Pelosi demokrata párti házelnök kedden jelentette be, hogy a képviselőház szerdán voksol a korábban Donald Trump ellen megszavazott két vádpont szenátusi továbbításáról és az eljárás finanszírozásáról.



A demokrata párti többségű képviselőház még decemberben, karácsony előtt szavazta meg a vádemelést Donald Trump ellen. Két vádpontot - hatalommal való visszaélést és a kongresszus munkájának akadályozását - fogadtak el. A házelnök azonban nem küldte tovább az erről szóló dokumentumokat a szenátusnak, mert feltételeket szabott. Új tanúk meghallgatását követelte a szenátoroktól. Mitch McConnell azonban elutasította ezt, arra hivatkozva, hogy a tanúk meghallgatása a képviselőház feladata lett volna, és hogy a szenátus egyébként sem hajlandó a képviselőház nyomásgyakorlását elfogadni.



Nancy Pelosi döntését sokáig a demokrata törvényhozók egyöntetű támogatását élvezte, az utóbbi napokban azonban egyre több hír szólt arról, hogy ez az egység megtört. Demokrata párti képviselők egymás után szólították fel Pelosit a cselekvésre, elemzők szerint attól tartva, hogy a szenátus akár ejtheti is az impeachment-eljárás lefolytatását.



A CNN hírtelevízió keddi elemzése szerint a késlekedéssel és a nyomásgyakorlással Pelosi "hazardírozott és vesztett". A washingtoni politikával foglalkozó, tekintélyes The Hill című lap Roy Blunt missouri republikánus szenátorra hivatkozva azt közölte: a szenátusban nincs meg az ahhoz kellő 51 voks, hogy a vádpontokat tárgyalás nélkül elvessék.



MTI