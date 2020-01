Visszahívja egyik termékét az Ikea

2020. január 15. 09:05

Az Ikea lakberendezési vállalat arra kéri minden vásárlóját, aki „Made in India” jelölésű Troligtvis utazópoharat vásárolt, hogy ne használja a poharat, mert az előírt határértéknél nagyobb mennyiségben bocsáthat ki bizonyos vegyi anyagokat.

A lakberendezési vállalat szerda reggeli közleményében azt írta, hogy aki ebből az utazópohárból vásárolt, vigye vissza bármelyik Ikea áruházba, ahol visszakapja a termék teljes vételárát.

A közlemény szerint nemrégiben olyan teszteredményeket kapott a vállalat, amelyek szerint a Troligtvis utazópohár DBP (dibutil-ftalát) kibocsátási szintje meghaladhatja az előírt határértékeket. Az Ikea már évekkel korábban úgy döntött, hogy betiltja bármilyen ftalát használatát az élelmiszerekkel érintkező termékeiben, ezért most is úgy döntött, hogy beszünteti a pohár forgalmazását. A vizsgálat megállapította, hogy azok az utazópoharak érintettek, amelyeken „Made in India” felirat szerepel.

A Troligtvis utazópoharak 2019 októbere óta vannak forgalomban. A vállalat arra kér mindenkit, akinek „Made in India” jelzésű utazópohara van, hogy a poharat haladéktalanul hozza vissza bármelyik Ikea áruházba, ahol visszakapja a termék teljes vételárát.

A visszavételhez nem szükséges a vásárlást igazoló blokk vagy nyugta bemutatása.

MTI