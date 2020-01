Férfi kézilabda Eb - Izland legyőzésével középdöntős a magyar válogatott

2020. január 15. 21:58

A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-18-ra legyőzte Izlandot az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában, szerdán Malmőben, ezzel a középdöntőbe jutott.

A csoportkört két győzelemmel és egy döntetlennel elsőként záró magyar együttes a maximális két pontot viszi magával a középdöntő II. csoportjába, melynek mérkőzéseit péntektől szintén Malmőben rendezik.

Az olimpiai és világbajnok Dánia kiesett.

A magyarok ezzel életben tartották reményüket az olimpiai kvóta megszerzésére.



Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, E csoport:

Magyarország-Izland 24-18 (9-12)



Malmö, v.: Marin, Garcia (spanyolok)

lövések/gólok: 40/24, illetve 43/18

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 4/0

kiállítások: 8, illetve 8 perc



Magyarország: Mikler - Hornyák 1, Máthé, Sipos, Bánhidi 8, Ligetvári 1, Győri 3, cserék: Szita 4, Bóka 4, Balogh Zs. 2, Rosta, Nagy B. 1, szövetségi kapitány: Gulyás István



A továbbjutásukat már korábban biztosító izlandiak a hatodik perc végén szerezték első góljukat, a magyarok ekkor már 3-0-ra vezettek a jó védekezésnek és Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően. A remek kezdést nem követte hasonlóan jó folytatás, a támadásban elkövetett hibák miatt tíz percig nem sikerült újabb gólt lőni, ezt kihasználva az ellenfél Aron Palmarsson vezérletével 6-0-s sorozattal fordított.

Az északi szigetország csapata lendületben maradt, és hatékony védekezésének, illetve gyors akcióinak köszönhetően a szünetben is három találattal vezetett, de két kihagyott magyar büntető után volt már öt is a különbség.

A második felvonás elején összeszedték minden erejüket a magyarok, és Bánhidi Bence góljaival egyenlítettek, majd az 53. percben Szita Zoltán találataival már 21-17 volt az állás. A folytatásban is elképesztően összeszedetten, higgadtan kézilabdázott a magyar csapat, amely egy 8-1-es sorozattal zárta a meccset, és minden várakozást felülmúlva a középdöntőbe jutott.

Az izlandiak legeredményesebb játékosa Gudjon Valur Sigurdsson volt négy góllal. A mezőny legjobbjának Mikler Rolandot választották, aki 32 lövésből 14-et védett.

A két csapat 42. alkalommal találkozott egymással: 15 izlandi siker és három döntetlen után ez volt a 24. magyar győzelem. A csapat a középdöntőben pénteken a világbajnoki ezüstérmes Norvégiával, vasárnap Szlovéniával, kedden a legutóbbi kontinenstornán ezüstérmes Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkozik. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.



Később:

Dánia-Oroszország 31: 28

Gulyás István: a szigorú védekezés volt a siker kulcsa

Gulyás István szövetségi kapitány szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott a második félidőben mutatott szigorú védekezésének köszönhetően győzte le hat góllal Izlandot az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában.

A 24-18-ra megnyert szerdai, malmői mérkőzést követően a szakvezető kifejtette: úgy tűnt, hogy csapata az első félidőben támadásban hibázott sokat, de védekezésben is alaphibákat követett el, annak ellenére, hogy kevés gólt kapott.

"A letámadások nem jöttek a két kettes pozícióból, be voltunk szorulva, Máthé Dominikon előnyt szerzett az ellenfél. Bal kettőből kellett volna feljönni középre, de nem jöttünk, így az izlandiak tovább tudták játszani a labdát. Ez változott meg a második félidőben mindkét oldalról, az izlandiak nagyon be lettek csapdázva középre, és ezzel nem tudtak mit kezdeni" - elemezte szakmailag a szerdai meccset Gulyás István.

Hozzátette, a szünet után a védekezésük nagyon szigorú lett, így Mikler Roland is nagyobb biztonságban érezte magát a kapuban, mert nem voltak tiszta lövések, ez volt a siker kulcsa.

A kapitány úgy folytatta: támadásban az első félidőben jó néhány labdát elszórtak, nem azt játszották, amit megbeszéltek.

"A cél az volt, hogy ha kijönnek nyitott védekezésre, csináljunk egy-egyet, provokáljunk szabálytalanságot, akkor visszaállnak, és jöhetnek a kettő-kettők orrvérzésig a két beállóra" - magyarázta.

Hozzáfűzte, nehéz dolguk volt, de játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.

Gulyás elárulta, beszéltek a meccs előtt arról, hogy az izlandiak képesek elhúzni, ugyanakkor képesek elszórni a labdákat.

"Mondtuk a játékosoknak, hogy ne törjenek össze, jöjjenek vissza szépen, szisztematikusan, gólról gólra" - nyilatkozta.

Az edző kifejtette, a korábbi meccseken, és ezúttal is ragaszkodtak hozzá, hogy Máthé Dominik játssza végig az első félidőt védekezésben is, bármennyire is nehéz, és ha a támadásokra nem is tud annyira koncentrálni.

"Nagyon keveset védekezett a közelmúltban, de muszáj, mert ez már nem az ifjúsági vagy a junior korosztály, nem cserélgethetünk össze-vissza. Tudtuk, hogy nehéz lesz, valahogy tartani kell magunkat az első félidőben, és utána a másodikban Balogh Zsolt már megoldotta a feladatot, illetve akkor már be tudtuk küldeni Ligetvári Patrikot a kettes helyre védekezni" - mondta Gulyás István.

A szövetségi kapitány rávilágított: a norvég Tord Ellingsen erőnléti edző kiváló munkát végzett, mert a játékosok frissnek és robbanékonynak tűntek a harmadik csoportmeccsük második félidejében is.

"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki. Ma is azt mondtuk az öltözőben, hogy lehet nyerni, de nem kötelező. Tegyenek meg mindent, tartsuk őket szorosan, legyünk ott a nyakukon, és akkor minden megtörténhet" - folytatta Gulyás.

Hozzátette, nagy öröm, hogy játszhatnak még legalább négy meccset.

"Ezeket a játékosokat most megismeri Európa, ez sem egy utolsó szempont. Ez fontos állomás minden fiú pályafutásában, életében, és sokat hozzátesz az önbizalmukhoz" - mondta Gulyás István.

A magyar csapat a középdöntőben pénteken a világbajnoki ezüstérmes Norvégiával, vasárnap Szlovéniával, kedden a legutóbbi kontinenstornán ezüstérmes Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkozik. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

MTI