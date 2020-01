Felkészül a dróntámadásokra Tokió a nyári olimpiára

2020. január 15. 23:02

A drónokat manapság nem csak szórakoztató céllal, fotók és videók készítésére használják. A megfigyelésen túl az utóbbi egy-két évben a világ számos részén váltak gyakorivá a drónok felhasználásával elkövetett támadások.

Egy dróntámadásra szinte lehetetlen felkészülni, és védekezni is nehéz ellene. Egy esetleges drónnal elkövetett terrortámadást szeretnének elkerülni a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékokon is, ezért a fővárosi rendőr-kapitányság drónérzékelő rendszert telepít az olimpia és a paralimpia mind a 24 helyszínére – olvasható a The Japan News hírei közt.

A kereskedelmi forgalomban kapható drónok használata ugyan nem tiltott a szigetországban, de számos szabályhoz kötött.

Az egyik legfontosabb, hogy engedély nélkül maximum 150 méter magasságig lehet reptetni az eszközöket, használatuk pedig a reptereken és azok közelében tiltott. Legalább 30 méteres távolságot kell tartani az emberektől, épületektől és közlekedési eszközöktől, továbbá tiltott mindennemű veszélyes és robbanóanyagot az eszközzel szállítani vagy eldobatni vele. Sőt, használatuk Tokió nagy részén eleve be van tiltva.

Ebből következően a drónok használata az olimpia összes helyszínén, illetve azok környékén is szigorúan tilos lesz. A rendezvény idejére körülbelül tízmillió látogatóra számítanak Japánból és külföldről, beleértve a VIP-vendégeket is. Biztonságuk fenntartásáért a japán kormány minden lehetséges eszközt be kíván vetni, megelőzve, hogy bármilyen veszélyes anyagot vagy robbanószert szállító eszköz a vendégek közelébe kerülhessen. Ezért olyan biztonsági ellenőrző rendszert fejlesztettek ki, amely képes azonosítani a drónok által kibocsátott jeleket, így meg tudja határozni azok helyét és magasságát. A különleges érzékelők képesek egy kilométeres területet megfigyelés alatt tartani, így jóval hatékonyabbak, mint a kereskedelmi dróndetektorok, amelyek csak 150 méteres területet fednek le. A széles hatótávolságú érzékelőket már bevonták a biztonsági műveletekbe Tokióban, és sikeresen vizsgáztak. A rendőrség legalább húsz detektort vet majd be az olimpia idején.

A rendszer működésének lényege, hogy ha az érzékelő észlel egy gyanús objektumot, biztonsági drónokat küld ki, hogy blokkolja annak kommunikációs rendszerét, majd egy nagyobb méretű drónnal befogja. A rendőrség azt is fontolgatja, hogy Tokión kívülre is telepít megfigyelőrendszert.

Hasonló ötlettel álltak elő Dél-Koreában is, ahol 2023-ra fejezik be annak a lézerfegyvernek a fejlesztését, amely támadás esetén képes semlegesíteni az ellenséges drónokat – olvasható a The Korea Times hírei közt.

Egy kormánytisztviselő számolt be arról, hogy az elmúlt évek egyre gyakoribb dróntámadásai miatt érezték szükségét a rendszer kifejlesztésének, amellyel megakadályozhatják az esetleges támadásokat.

A rendszeren belül kétfajta fegyver készül: a „hard kill” egy lézernyaláb segítségével azonnal megsemmisíti az ellenséges drónt, míg a „soft kill” megzavarja az elektronikus jeleit, így akadályozza a működését. A „hard kill” – habár az előállítása olcsóbb – hátránya, hogy az eső, hó, illetve a rossz látási körülmények nehézségeket okozhatnak a működésében. Az ügynökség jelenleg a technológia finomításán és méretének csökkentésén dolgozik, és azt ígéri, hogy a rendszer 2023-ra elnyeri végleges formáját.

Ezenfelül a közelmúltban egy másik koreai cég olyan zavaró jeleket kibocsátó rendszert fejlesztett, amely képes akár 200 méteres távolságból megzavarni egy drón működését.

Kászim Szulejmáni iráni tábornok kiiktatása sokakat ébresztett rá arra, hogy ezzel az új, de annál veszélyesebb technológiával számolni kell. Az iráni Forradalmi Gárda elitegységét vezető tábornok ellen január 3-án hajtott végre Washingtondróntámadást, amelyben a tábornok életét vesztette, bár ebben a műveletben egy jóval nagyobb, harci drónt vetettek be.

hirado.hu