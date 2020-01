Új szlogennel és friss lendülettel jelentkezik a Dankó Rádió

2020. január 16. 13:56

Új lendülettel kezdte az évet a Dankó Rádió. A népszerű adó az eddigi Csendül a nóta, száll a muzsika szlogenjét egy jóval kifejezőbbre cserélte: Dankó Rádió – A magyar zene rádiója. A szlogen mellé friss műsorstruktúra is társul.

Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója kifejtette, hogy egységesebb lett az adót. „Az új struktúrával az is célunk, hogy műsorfolyamunk még követhetőbb, áttekinthetőbb legyen. Ezt szolgálja, hogy a naponta jelentkező műsoroknál a hallgató azonos órában azonos hangokat tud megkedvelni, megszeretni” – tette hozzá.

A rádió alappilléreit továbbra is a magyar dallamkincs alkotja, vagyis a magyarnóta és a népzene, amelyek mellé az örökzöldek is bekerülnek, mint például a táncdalfesztiválok jól ismert dallamai, és persze az operett műfaja sem merül feledésbe.

„Új műsorral is készülünk! Hétvégenként és ünnepnapokon hallható a Jó pihenést, amelyet Nádas György, az ismert humorista vezet, aki minden alkalommal ismert, érdekes vendégeket hív a műsorába. Emellett hétköznaponként új rovattal, az Édesapám nótájával bővül a Szív küldi szívnek szívesen című műsor, amellyel a családi nótázás hagyományát szeretnénk visszahozni. Alkalmazkodtunk a trendekhez is: a hétköznapi ébresztő műsorunk, a Derűs napot! mostantól reggel 6-tól már 10-ig várja a hallgatókat, így a későbben ébredők is bekapcsolódhatnak az adásba” – fejtette ki Eredics Gábor, aki azt is elárulta, hogy a tavaly átadott, a legújabb technológiával felszerelt stúdióból a terveik szerint még több élőzenei közvetítés várható.

Továbbra is lesz Dankó Klub és Dankó Extra, hiszen a Dankó Rádió számára nagyon fontos a személyes kötődés, ahogy a csatornaigazgató fogalmaz: „A hallgatókkal együtt alkotjuk a nagy Dankó Családot”.

Emellett az Az a szép délutáni adásai meghosszabbodnak és az első órában 18 órától operett slágerek csendülnek fel. Reggelente 5 órától – a diaszpóra magyarságára is gondolva – az immáron 7 éves operett műsor, a Túl az Óperencián legsikeresebb adásaiból is hallható válogatás.

Az esti, éjszakai program meghatározó műsora változatlanul a Népek dalai, amely más népek zenéjének gazdagságát tárja a hallgatók elé.

hirado.hu