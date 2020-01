Hallgass az ősökre, fütyülj a zöldekre!

2020. január 16. 14:05

Valójában a balliberális ideológia szennyezte be a környezetet, és most a saját maguk által létrehozott problémára újra ideologikus válaszokkal kufárkodnak – mondta Szánthó Miklós a KarcFM és az Alapjogokért Központ közös műsorában kedden. Az Igazság órájának eheti vendége Ferencz Orsolya volt, aki megerősítette: a multik által propagált túlfogyasztói „kultúra” nagyban hozzájárul a környezetszennyezéshez.

A Központ igazgatója, Szánthó Miklós szerint az Ausztráliában pusztító erdőtüzek tragédiáját a „klímaapokalipszis harcosai megpróbálják felhasználni, hogy saját politikai terméküket, a bezöldített pótvallást promotálják”. A hasonló tűzesetek mindig is kontinens életéhez tartoztak, azonban az őshonos lakosság által már évszázadok óta gyakorolt módon az elszáradt aljnövényzet szándékolt leégetésével sokan pont ezeket a katasztrófákat igyekeztek megelőzni – eddig. Pár éve viszont ezt az „irányított leégetést” elkezdték szankcionálni állat,- és természetvédők javaslatára.

Ferencz Orsolya villamosmérnök, űrkutatásért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy „pont az ilyen, jó szándékú, de átgondolatlan intézkedések sorozata vezetett ehhez az ökodrámához, hiszen a környezetvédelemhez nem elég szélsőségesnek lenni és szlogeneket puffogtatni”.

Ferencz Orsolya és Szánthó Miklós egyetértett abban, hogy a balliberális oldal – mely most kívül zöld, de belül még mindig piros – politikai termékként használja a klímaváltozás ügyét. „Új kulturális frontra” volt szükségük, hiszen a migrációs témában, legalábbis kommunikációs szinten, de „vereséget szenvedtek”. Annak kapcsán, hogy valóban van-e klímaváltozás, illetve hogy annak mi az eredője, miniszteri biztos hangsúlyozta: „a földbolygó éghajlata mindig is változott, változni is fog”, viszont aggodalomra az ad okot, hogy ebbe a természetes folyamatba az ember az ipari forradalom óta erőteljes környezetszennyezéssel valóban beavatkozott.

A műsorban Szánthó Miklós azt is kiemelte, hogy a globalista szociálliberális oldal megint át akarja venni a felelősséget az egész világért – csak most „a munkásosztály kizsákmányolása helyett a bolygó kizsákmányolására hivatkoznak”. Szükséges ezért – folytatta –, hogy a jobboldal rámutasson a balliberális narratíva álságosságára és bemutassa, hogy a teremtett természet védelme alapvetően „konzervatív-keresztény ügy” – ahogy erre a miniszterelnök is utalt újévi sajtótájékoztatóján, hiszen „a környezet védelme egy keresztyéni-biblikus parancs, az Úr teremtette a Földet, azzal, hogy az ember uralkodjon rajta, de óvja is meg”.

A Központ igazgatójának arra a kérdésére, hogy mennyiben játszik közre az egész ökoszisztéma rendjének felborításában a posztmodern túlfogyasztói életmód-kultúra, illetve az ezt kiszolgáló multinacionális vállalati lánc, Ferencz Orsolya kijelentette: „a kommunizmus mesterségesen generálta a környezet túlhasználatát és erőltetett átalakítását, a liberalizmus ennél egy picit rafináltabb, mert az egyén szabadságvágyára hivatkozva bontja le fokozatosan a morális gátakat”, ezáltal generálva a természeti károkat okozó legnagyobb problémákat. Szánthó Miklós hozzáfűzte: „az élet deszakralizálásával az élőhely szentségét is megszüntették”.

Az etikus vegán esete a bíróságon

Az Igazság órájában szó esett még a túlzásba vitt ökomoralizmus egy gyakorlati példájáról is: egy brit bírósági precedensértékű határozatában „védett csoporttá” nyilvánították az „etikus vegánokat”. Történt ugyanis, hogy egy férfit azért bocsájtottak el a munkahelyéről, mert szélsőségesen vegán. Ez olyan extrém esetekben nyilvánul meg, hogy nem utazik buszon – ezzel kockáztatva, hogy elkésik a munkahelyéről –, mivel a járművek is ütközhetnek bogarakkal. Szánthó Miklós szerint a probléma nem azzal van, egyénileg kinek milyen furcsa szokásai vannak, hanem amikor ebből csoportidentitást kreálnak a jog eszközeivel, majd e csoport számára előjogokat és pozitív diszkriminációt zsarolnak ki.

Elhunyt Roger Scruton

A műsorban megemlékeztek még természetesen a nemrégiben elhunyt brit Sir Roger Scrutonról, aki a konzervatív gondolkodás filozófusaként hitt a nemzetek szuverenitásában, s elismerte a magyar kormány ezirányú erőfeszítéseit. Az Igazság órájában emlékeztettek arra is, Scruton már lefektette a konzervatív „zöldfilozófia” alapjait is: „úgy tűnik eddig senki nem talált ki még jobb motivációt a környezetvédelem ügye számára, mint az otthon iránti közös szeretetünket.”

A január 14-én elhangzott műsor IDE kattintva hallgatható meg.

