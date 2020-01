A brit nagykövetet fogadta a honvédelmi miniszter

2020. január 17. 09:23

Hazánk szempontjából rendkívül fontos, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióból való távozását követően is elkötelezett marad Európa biztonsága iránt - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter, miután január 16-án, csütörtökön hivatalában fogadta Iain Lindsayt, az Egyesült Királyság Budapestre akkreditált nagykövetét.

Benkő Tibor elmondta, hogy Magyarország egyik legfőbb jövőbeni feladata a szoros biztonsági és védelmi együttműködés szorgalmazása az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Az Egyesült Királyság jelentős védelmi potenciállal rendelkezik, így nukleáris hatalomként, az ENSZ BT állandó tagjaként és NATO szövetségesként is meghatározó tényező a kontinens biztonsága szempontjából – hívta fel a figyelmet a védelmi miniszter.

Bár biztonságunk egyik legfontosabb záloga a NATO, viszont a jövőbeni EU-brit kapcsolatrendszernek tekintettel kell lenni azokra az EU törekvésekre is, amelyek a tagállamok védelmi együttműködésének elmélyítését és egy ambiciózusabb EU védelempolitikát tűztek ki célul, melyek támogatása prioritásként jelenik meg Magyarország törekvései között – fogalmazott Benkő Tibor.

A védelmi tárca vezetője szólt arról is, hogy hazánknak érdeke a szoros védelmi együttműködés kialakítása az Egyesült Királyság és az EU között. Természetesen mindeközben tiszteletben kell tartanunk az EU közös kül- és biztonságpolitikájához, illetve közös biztonság- és védelempolitikájához jelentősen hozzájáruló harmadik államokkal már kialakított kapcsolatok kereteit is – emlékeztetett a tárcavezető.

Tekintettel az Egyesült Királyság Európai Uniós tagságának megszüntetésére, a honvédelmi miniszter kifejezte a reményét egy szoros, a kölcsönösség elve alapján működő kapcsolatrendszer mellett, melynek kialakítása már az elvárásoknak megfelelően, ütemesen halad a két ország között.

A tárgyalás során mindkét fél kölcsönösen elismerte a másik hozzájárulását az EU válságkezelési műveleteihez. Közös érdekünk, hogy a műveleti területen folytatott együttműködés folytonossága ne sérüljön és az ehhez szükséges jogi kereteket az idei év vége előtt lefektethessük – emelte ki Benkő Tibor.

Végezetül a honvédelmi tárcavezető a reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy a két ország a hadiipar területén is megtalálja az együttműködési lehetőségeket, melynek egyik biztató előjele a 2019. szeptember 10-13-i Defence and Security Equipment International (DSEI) kiállítás, ahol a Honvédelmi Minisztérium is képviseltette magát.

A két fél egyeztetett az aktív szolgálatot befejező katonák foglalkoztatása, a róluk való gondoskodásban szerzett tapasztalatok és tudás egymással történő megosztása, valamint a szakértői szinten történő együttműködés folytatása és annak elmélyítése kapcsán is.

Az Egyesült Királyságban működő veterán program tapasztalatainak megismerése céljából hamarosan két szakértő érkezik Magyarországra annak érdekében, hogy segítsék az ottani gyakorlat hazai viszonyokra való átültetését.

Az oktatási együttműködésről szót ejtve a tárcavezető elmondta, hogy a hazafias honvédelmi nevelést és a fiatalok minél szélesebb körének megszólítását tűzte ki céljául. Ennek érdekében vetette fel a brit kadétrendszert részletes megismerésének lehetőségét.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Iain Lindsey brit nagykövet a megbeszélésen érintette a Közel-Kelet aktuális biztonsági helyzetét is.

Képek: Szabó Lajos zászlós

