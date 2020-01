A magyarok többsége betiltaná a bevándorláspárti szervezetek tevékenységét

2020. január 17. 10:18

A megkérdezettek többsége (61 százalék) betiltaná a bevándorláspárti jogvédő szervezetek tevékenységét, és mindössze 29 százalékuk helyezkedett eltérő álláspontra - derült ki a Századvég Alapítvány felméréséből, amelynek részleteit pénteken közölték az MTI-vel.

A kutatás szerint az illegális migrációt ösztönző jogvédő szervezetek általános megítélése is negatív: tevékenységüket a válaszadók több mint fele (59 százalék) károsnak véli, és csupán 30 százalékuk tartja hasznosnak.



A magyar választók meghatározó többsége továbbra is kulcsfontosságúnak tartja az embercsempészet elleni küzdelmet: a megkérdezettek 70 százaléka szerint a kormánynak az eddigieknél is határozottabban kellene fellépnie az embercsempész szervezetekkel szemben, míg 26 százalékuk úgy véli, hogy a jelenlegi szintet kell fenntartani.



Azok aránya, akik enyhébb fellépést tartanának indokoltnak, 2 százalékra tehető. "Látható tehát, hogy a magyarok nem az embercsempész szervezetektől várják a migrációs krízis megoldását" - fogalmaztak.



A kutatás alapján kijelenthető továbbá, hogy össztársadalmi konszenzus figyelhető meg a tranzitzónák szükségessége kapcsán: a válaszadók 86 százaléka szerint ezek elengedhetetlenek az ország biztonsága szempontjából, és mindössze 10 százalékuk áll a megszüntetésük mellett.



"Mindezek fényében megállapítható, hogy a magyar választók nem szimpatizálnak a Soros Györgyhöz köthető NGO-k tevékenységével, amely a magyar határvédelem gyengítésére és az illegális migráció ösztönzésére irányulhat" - írták az összegzésben.



