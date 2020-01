Felvidék: Falath Zsuzsi és jogi képviselője kormányhivatali meghallgatáson

2020. január 17. 10:36

Falath Zsuzsi és ügyvédje, Nagy Dávid panaszt nyújtottak be a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Kormánybiztosa Hivatalához a kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky László ellen. A panaszra reagálva január 16-án a Kormányhivatal panaszokkal foglalkozó osztályán, Pozsonyban a muzeológus és jogi képviselője meghallgatáson vettek részt, amit követően tájékoztatást adtak a történekről.

Nagy Dávid, Falath Zsuzsi jogi képviselője elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy megvédjék az ügyfele becsületét, akit, mint az közismert, tavaly elbocsátottak az állásából, vélhetően a véleménynyilvánítása miatt, ami ellen megtették a kellő jogi lépéseket.

Az egyik jogi lépés az, hogy panaszt tettek a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalánál, mivel Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos véleményt nyilvánított ebben a témában.

Egyoldalú véleményét úgy fogalmazta meg, tudtuk meg Nagy Dávidtól, hogy az ügyfelét nem hallgatta meg. A mai napig nem lépett vele kapcsolatba, csak a munkaadója véleményét kérte ki. Így véleményük szerint egy egyoldalú véleményt fogalmazott meg, amelyet ezután a Facebook közösségi hálón hozott nyilvánosságra. Falath Zsuzsi és ügyvédje tehát kifogásolta, hogy ezzel a kisebbségi kormánybiztos megsértette az egyenlő bánásmód elvét.

Továbbá megsértette ügyfele személyiségi jogait, mivel nyilvánosságra hozta és nyilvánosan véleményt alkotott a felmondásáról, úgy, hogy nem közszereplőről, vagy ismert személyiségről van szó. Nem utolsósorban pedig az ellen nyújtottak be panaszt, illetve azzal indokolták a panaszt, hogy formailag nem állja meg a helyét, hogy egy kisebbségügyi kormánybiztos magánügyi problémákról érdeklődjön. Amennyiben viszont mégis érdeklődik, akkor ne csak egyoldalúan, hanem objektív módon próbálja meg felfedni az igazságot. Ugyanakkor, ha ezt teszi, talán indokoltabb lett volna, ha a kisebbséget érintő személyt kérdezi és az eljárást a pozíciójából kifolyólag hivatalos módon folytatja le.

Nagy Dávid rámutatott: A mai találkozó lényege volt, hogy mélyrehatóan elbeszélgettek a panaszról, feltárták az okait és a törvényes kereteknek megfelelő lehetséges megoldásokat, illetve lehetőségeket.

A hivatal az elkövetkező napokban azt fogja vizsgálni, hogy a panasz megfelel-e a törvényi előírásoknak, mind tartalmi, mind formai szempontból. Ha úgy dönt, hogy nem, akkor 15 munkanapon belül elutasítja. Amennyiben megfelel, 60 munkanapon belül kell döntést hozni a panasz ügyében.

Az eljárás eredményességéről kifejtette: „Mi azt kérvényeztük, hogy Bukovszky László kérjen elnézést nyilvánosan, illetve, hogy vegye fel a kapcsolatot az ügyfelemmel és úgy alkosson véleményt ebben az ügyben, hogy mindkét felet meghallgatja és ezáltal egy objektív véleményt tud alkotni és közzétenni.”

Falath Zsuzsi elmondta, hogy csalódott a mai meghallgatással kapcsolatban. Elmondta, hogy személy szerint többet várt a találkozótól. Véleménye szerint az érintett nem látta át a helyzet súlyosságát és azt, hogy mi érintette őt negatívan.

Nagy Dávid a Felvidék.ma kérdéseire is válaszolt.

Kik vettek részt a mai beszélgetésen?

Bukovszky nem volt jelent, mivel nem lehet ott az a személy, aki ellen a panasz irányul. A Kormányhivatalnak van egy külön osztálya, mely a petíciókkal és a panaszokkal foglalkozik. Ennek az osztálynak a képviselői voltak jelen.

Milyen kérdéseket tettek fel?

Próbálták megérteni a helyzetet, illetve értelmezni az ő szemszögükből, hogy a törvénynek megfelelő-e a beadvány. A továbbiakban formai és tartalmi szempontból kategorizálják a panaszt, hogy teljesíti-e a törvényes követelményeknek.

Mi a benyomásuk, milyen reakciót tapasztaltak?

Felemás, mert az elmúlt egy órában a helyzet komolyságáról beszélgettünk. Viszont, most csak rajtuk múlik, hogy megalapozottnak találják-e a panaszt. Mi több dolgot kifogásoltunk, több törvénysértést, köztük az ügyfelem személyiségi jogaival, a diszkriminációval kapcsolatos törvénysértést, de az eljárás formáját is. Véleményem szerint több olyan érv is van, ami megalapozza a panaszunk helyénvalóságát. Bízunk benne, hogy ők is így találják majd.

