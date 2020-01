A Néppárt sokkal inkább egy hatalomtechnikai gócpont, mint értékközösség

2020. január 17. 10:57

Az Európai Néppárt mostanra sokkal inkább egy érdekérvényesítő platform, egy hatalomtechnikai gócpont, mint értékközösség - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Az igazgató szerint az Európai Néppárt fősodra - mint az olasz, a spanyol és a francia tagpártja - a Fidesszel együtt próbálja tartani a valódi konzervatív, kereszténydemokrata irányvonalat, ugyanakkor a "hivatalos" néppárt besodródott a liberális oldalra



Kifejtette, már a néppárt megalakításakor voltak ennek előjelei, méghozzá történelmi okok miatt. A második világháború eseményei miatt a néppárt folyamatosan nyomás alatt érezte magát, s attól félt, hogy ha valódi jobboldali pártként viselkedik, azonnal rásütik a náci bélyeget.



Mára annyira felhígult a néppárt politikai irányvonala, hogy ugyan kijelentik, hogy a kereszténység alapérték, de hozzáteszik, az iszlám is az európai sokszínűség része. Míg korábban hevesen kritizálták a marxizmust és a neoliberalizmust, mára viszont alapértéknek tekintik a liberális demokráciát - fejtette ki az igazgató.



Úgy folytatta, míg a családot ma is alapértéknek tekintik, hozzáteszik azt is, elismerik a más típusú együttélési formákat a hagyományos családmodell mellett. "Tehát szépen, lassan kilúgozódott - az általános liberális életmódtrendeknek megfelelően - a néppártnak a hivatalos gondolkodásmódja, és nagy kérdés, hogy vissza tudnak-e még térni arra a valódi kereszténydemokrata útra, amelyiket mondjuk Konrad Adenauer vagy Helmut Kohl egykori német kancellárok (...) képviseltek" - emelte ki.



A tömörülés - az egyik legrosszabb választási szereplése után - még mindig egy fontos formális és informális érdekegyeztető és -érvényesítő fórum. Nagyon sok kiemelt európai döntéshozó a néppártban politizál, ami azt jelenti, hogy politikai súlyát tekintve csökkenő, de releváns klubnak számít - mondta Szánthó Miklós.



