Ausztria és a visegrádi négyek több célkitűzése is megegyezik

2020. január 17. 13:58

Ausztria és a visegrádi négyek több célkitűzése is megegyezik - közölte az Alapjogokért Központ vezető elemzője pénteken az M1 aktuális csatornán.

Pócza István - youtube

Pócza István azt mondta, hogy a migráció mellett Ausztria klímavédelmi célkitűzései is hasonlóak: 2030-ra szeretnék elérni, hogy az ország energiatermelése szén-dioxid-kibocsátásmentes legyen, 2040-re pedig hogy klímasemlegesek legyenek. Bár a célhoz vezető út különböző, de az elemző szerint ezt sikerült áthidalni azzal, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár nem támogatja, de nem is vitatja a nukleáris erőművek használatát.



Az osztrák kormányprogramban is vannak a magyarhoz hasonló elemek, például, hogy fel kell lépni az üldözött keresztények képviseletében - tette hozzá.



Kiemelte, hogy mindemellett a térség Ausztriának kiemelten fontos gazdasági és kereskedelmi partnere, Csehországgal például Franciaországhoz és Németországhoz mérhető mennyiségű és minőségű kereskedelmet folytat.



MTI