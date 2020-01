A Mi Hazánk korlátozná a legális bevándorlást is

2020. január 17. 14:09

A Mi Hazánk Mozgalom az illegális bevándorlás mellett korlátozná a legális bevándorlást, illetve a külföldiek ingatlanvásárlását is - közölte a párt új fővárosi elnöke pénteken Budapesten.

Nagy Attila, a XII. kerületi Turul-emlékműnél megtartott sajtótájékoztatón példaként említette, hogy van olyan XIII. kerületi háztömb, amelynél már a névtáblákon szereplő nevek 30 százaléka külföldi csengésű. Szükségesnek tartja a letelepedési engedélyek kiadásának felülvizsgálatát - mondta.



Hozzátette, a Mi Hazánk minden törvényes eszköz felhasználásával meg akarja akadályozni egyes ellenzéki vezetésű önkormányzatok azon tervét, hogy a Budapest Pride ideje alatt kitűzzék a szivárványos zászlót a polgármesteri hivatalokra. Ezt a családok elleni nyílt hadüzenetnek tekintik.



A teniszedzőként dolgozó politikus arról is szólt: arra kérik a kiemelkedő csapatsportok szakszövetségeit, hogy korlátozzák a külföldi csapatjátékosok számát.



Novák Előd, a párt alelnöke azt mondta, hogy a közérdek sérelmére hivatkozva szükséges korlátozni a legális bevándorlást.



Ezzel kapcsolatban Simon Perez korábbi Izraeli kormányfőt idézte, aki közlése szerint azt mondta, hogy az izraeliek felvásárolták Magyarországot.



Kitért arra is: a Mi Hazánk kész újjászervezni a XII. kerületi emlékmű megóvása érdekében a turulvédő akciócsoportot, miután Pokorni Zoltán, a Hegyvidék fideszes polgármestere kilátásba helyezte az ősi nemzeti szimbólum eltávolítását. Ha kell, élőlánccal is megvédik a polgármesteri önkénnyel szemben az emlékművet - fogalmazott.



A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Nagy Zsolt, a párt XIII. kerületi önkormányzati képviselőjelöltje egy nap alatt összegyűjtötte és elsőként leadta a jelöltté váláshoz szükséges számú ajánlást az időközi önkormányzati választásra.



MTI