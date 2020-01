Labdarúgó NB I - Mezőkövesdről pótolta távozó brazil kapusát a Kisvárda

2020. január 17. 21:03

Dombó Dávidot szerződtette az élvonalbeli Kisvárda labdarúgócsapata.

Révész Attila sportigazgató az M4 Sport Átigazolás című műsorában jelentette be pénteken, hogy az őszi szezon végén visszavonult brazil Felipe helyett megszerezték a szintén első osztályban szereplő Mezőkövesd 26 éves kapusát.



"Pénteken minden érintettel sikerült megállapodnunk, így Dávid a délutáni edzőmérkőzésünk második félidejében már be is tudott mutatkozni a csapatban" - mondta a sportvezető.



Hozzátette: az idő rövidsége miatt nem gondoltak arra, hogy Felipéhez hasonló képességekkel és rutinnal rendelkező kapust szerződtessenek Magyarországról vagy a környező országokból. Dombó - aki 2015-ben került Mezőkövesdre - korábbi teljesítménye azonban számukra meggyőző volt abban a tekintetben, hogy a csapat segítségére lehet. Révész bízik abban, hogy az utóbbi időben kevés játéklehetőséghez jutó kapus hamar visszanyerni a formáját.



A korábbi korosztályos válogatott Dombó mellett még két kapus, Mihai Minca és Zöldesi Illés van a kisvárdai keretben.



