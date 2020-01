IM: bővülő eszköztár, kormányzati támogatás a bántalmazottaknak.

Varga Judit igazságügyi miniszter és Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár péntek délben a Miskolci Áldozatsegítő Központban tett látogatást - tájékoztatta az Igazságügyi Minisztérium pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint Doszpoly Orsolya, a központ vezetője beszámolt az intézmény átfogó szolgáltatásairól, amelyeket a kapcsolati és egyéb erőszak áldozatai számára nyújtanak.



A részletes esetismertetés által - írták - "a miniszter betekintést nyert a munkatársak mindennapi áldozatos munkájába". A központ a rendőrség, a Magyar Vöröskereszt, a kormányhivatal, az Ökumenikus Segélyszervezet és a nyugdíjas szervezetek helyi irodáival szoros kapcsolatban áll, ezzel is növelve a szociális védelmi háló hatékonyságát és az áldozatsegítés országos lefedettségi szintjét.



A központ munkatársai szakmai és személyes küldetésüknek tekintik az áldozatok jogi, pénzügyi és érdekérvényesítési támogatásának előmozdítását és ezzel a jobb életkilátások megteremtését. A szolgálatnál pszichológusi segítségnyújtás is zajlik - közölték.



Vízkelety Mariann államtitkár tájékoztatást adott arról, hogy az áldozatsegítő központok több mint 2700 esetben nyújtottak segítséget 2019-ben, az ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal (06-80-225-225) ugyanezen időszakban több mint 12 ezer hívást fogadott.



Az áldozatsegítő központok kríziskezelést végeznek, a hosszabb távú feladatok más szervezetekre tartoznak, de segítenek ezt megszervezni - hangsúlyozta a központ vezetője.



A központok segítenek a védett ház és a patrónusszobák igénybevételében. További információkat minderről a bantalmazas.hu kormányzati oldalon találnak az érintettek.



A magyar kormány a zéró tolerancia elvét követi a nők elleni és a kapcsolati erőszak minden formájával szemben. Továbbra is valódi kormányzati cselekvéssel akarnak fellépni ezekkel a jelenségekkel szemben és hatékony intézkedésekkel támogatni a bántalmazottakat, valamint tenni a megelőzésért is egyben - mondta a miniszter.



A Magyar Vöröskereszt által fejlesztett Silent Story elnevezésű játékot a központ vezetője vette át a szervezet képviselőjétől. A játék segítségével a gyermekek szavak nélkül mesélhetik el megrázó történeteiket.



A miniszter azt mondta, bízik abban, hogy az aldozatsegitokozpont.im.gov.hu és a bantalmazas.hu, valamint az Igazságügyi Minisztérium által működtetett, bárki számára non-stop ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal tágabb körben ismertté válik. 2020 az áldozatsegítés éve az Igazságügyi Minisztériumban - hangsúlyozta a közlemény szerint Varga Judit.

