Vízilabda Eb - Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar férfi válogatott

2020. január 18. 21:42

A házigazda magyar válogatott 26-0-ra legyőzte a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően - a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve - megnyerte a C csoportot, és közvetlenül a negyeddöntőbe jutott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfi tornáján.

Märcz Tamás együttesének így lesz egy extra pihenőnapja, majd szerdán az Oroszország-Georgia párharc továbbjutójával találkozik a nyolc között.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az olimpiai címvédő szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vb-ezüstérmes spanyolok tokiói szereplése már biztos.



Európa-bajnokság (Duna Aréna):

férfiak, csoportkör, 3. forduló:

C csoport:

Magyarország-Málta 26-0 (6-0, 7-0, 8-0, 5-0)



Duna Aréna, v.: Rakovic (szerb), Dutilh-Dumas (holland)

gólszerzők: Zalánki 7, Varga Dé. 6, Pohl 3, Vámos, Erdélyi, Manhercz 2-2, Hosnyánszy, Jansik Sz., Mezei, Angyal 1-1



Magyarország: Nagy V. - Vámos, Zalánki, Varga Dé., Pohl, Erdélyi, Hárai - cserék: Mezei, Angyal, Manhercz, Hosnyánszky, Jansik Sz.



Ritka feladat elé állította a magyarokat, hogy csütörtökön 11-11-re végződött a spanyolok elleni csoportrangadó, így ugyanis a gólkülönbség döntött a két csapat között. A világbajnoki ezüstérmesnek a törökök felett aratott 24-7-es délelőtti győzelme azt jelentette, hogy Märcz Tamás együttesének legalább 20 góllal kell nyernie Málta ellen ahhoz, hogy csoportelsőként közvetlenül a negyeddöntőbe jusson, és egy plusz pihenőnappal számolhasson.

Azt már előre lehetett tudni, hogy a találkozónak gyakorlatilag semmilyen sportértéke nem lesz, ennek ellenére szinte teljesen megtelt a Duna Aréna, a közönség pedig úgy fogadta a hazai csapatot, mintha egy egyenes kieséses összecsapásra készülne.

Annak fényében, hogy a "közte húsz" volt a cél, jól kezdett a magyar válogatott, hiszen nyolc perc alatt fél tucat gólt szerzett, és egyet sem kapott.

Mindössze három perc telt el a második negyedből, amikor a közönség már tízet számolt a máltaiakra, akiknek a dolgát csak nehezítette, hogy a kapuban Nagy Viktor is maximálisan koncentrálva minden lövést hárított, így a magyar válogatott egyre közelebb került céljához (13-0).

A célt egy perccel a harmadik felvonás vége előtt Mezei Tamás góljával érte el a csapat, amelynek a kapuja még mindig érintetlen volt. A zárófelvonás egyetlen kérdése az volt, hogy meglesz-e az Eb-k történetének legnagyobb arányú győzelme, ehhez 27 gólra volt szükség - a rekordot 2018-ban Barcelonában a görögök állították fel a törökök elleni 27-1-es sikerrel -, végül "csak" csúcsbeállítás született.

Az Eb-k történetében 2001 óta először fordult elő, hogy egy mérkőzésen az egyik csapat nem szerzett gólt, akkor ugyancsak Budapesten a spanyolok 4-0-ra győzték le a hollandokat.

"Egyszerű dolgokat beszéltünk meg, persze a megvalósítás nem olyan egyszerű" - kezdte értékelését Märcz Tamás. "Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy valakit nullán lehet tartani, ami most nagyon fontos volt, hiszen Máltának sem lenne könnyű huszonhat gólnál többet lőni. Csapatként funkcionáltak a játékosok, nehéz helyzetbe kényszerítették a máltaiak lövőit, ami pedig kapura ment, azokat Nagy Viktor védte" - mondta a kapitány, aki megjegyezte, most elsősorban a negyeddöntőre készülnek majd.

A lehetséges ellenfelekről azt mondta, a georgiaiak számára óriási siker a továbbjutás, míg a párharc esélyesei ugyan az oroszok, de ők szombaton kikaptak a románoktól.

Hozzátette, a 2017-es hazai rendezésű világbajnokságon is tudott egy nap pihenőt adni a csapatnak, ami akkor nagyon jót tett az együttesnek, ezért várhatóan most is így jár majd el.



A csoport másik mérkőzésén:

Spanyolország-Törökország 24-7 (5-3, 6-1, 8-1, 5-2)



A csoport végeredménye: 1. MAGYARORSZÁG 7 pont (56-16), 2. Spanyolország 7 (58-25), 3. Törökország 3, 4. Málta 0



MTI